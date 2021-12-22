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中常委替侯友宜緩頰公投 朱立倫：謝謝你幫侯市長講話

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫與新北勢長侯友宜。本報資料照片
國民黨主席朱立倫與新北勢長侯友宜。本報資料照片

國民黨主席朱立倫下午舉行中常會，對於1218公投結果，中常委林金結在會中替新北勢長侯友宜緩頰，認為因新北有核電廠，因此侯在重啟核四議題上不方便表態，是情有可原，黨內不該找戰犯；朱立倫則回應，「謝謝你幫侯市長講話」，大家在公投中都有自己的想法，也有努力。

朱立倫在會中表示，這是台灣第一次把公投跟大選分開，導致投票率低落，投票的結果也顯示，幾乎都是藍綠基本盤出來，但國民黨得票還是低於民進黨，也要深自檢討。

據轉述，朱立倫也在會中提到，同意票和不同意票差最少的是公投綁大選、差最多的是重啟核四，但相差只有0.75個百分點，顯示不管是投兩個同意或是四個同意，其實看不出明顯的差距。所以無論是支持兩個同意還是四個同意，結果是沒有差異的。

有常委提到，朱立倫在這次公投全台走透透，大家必須要去鞏固領導中心，團結在領導中心之下，不要有太多腳步不一致的狀況。有常委提及，民進黨就算刪Q挫敗，也沒有太多砲火對黨中央的雜音，或誰檢討誰、誰下台，而是一致攻下一題，藍軍或是要檢討誰誰要負責未來可能作戰不一致。

朱立倫也提及，有些地方的民代、縣市長表現有好的成果，有些區域表現不好，黨中央也會去做反省。

中常委李德維表示，朱立倫日前對公投比較是單向領導風格，沒有事前溝通，他雖然沒有否定四個同意，但建議未來2022、2024都應該要找縣市長一起溝通並取得共識，大家是同一個黨，要在國民黨這個招牌下團結一起，「自己人沒共識怎麼混？」

朱立倫 公投 四個同意

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