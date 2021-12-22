元旦擴大「流感接種」能防新冠重症？專家回應了

國內新冠疫情二度碰上流感疫苗接種，根據數據顯示「接種新冠疫苗」對防疫也有所幫助。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員黃玉成表示，流感疫苗僅能預防流感，經回溯分析發現，新冠重症比例也較低，僅做為參考。

發言人莊人祥說，今年流感疫苗接種至546萬人，去年則有591萬人，由於今年撞期新冠疫苗施打，並無像往年宣傳，直到12月後較去年同期接種率有逐漸逼近，若有符合公費對象的族群應盡快施打。

至於往年會在元旦宣布是否擴大全民接種流感疫苗，今年是否會比照辦理。莊人祥說，目前屬於高風險對象尚未接種完畢，包含65歲以上族群，今年接種約42.6% ，目標值是53.5%，希望高風險先接種，後續會持續評估