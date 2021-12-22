快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

韓國瑜下一步？傅崐萁：他絕不會參加2022選戰

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委傅崐萁(右)。圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供
國民黨立委傅崐萁(右)。圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供

高雄市前市長韓國瑜新書「韓先生來敲門」已上市，並將在明年1月2日舉辦見面會，是否意味重回政壇，備受矚目。國民黨立委傅崐萁今天受訪時表示，兩人私下談論過，韓一定不會參加2022選戰。

韓陣營表示，韓國瑜將於明年1月2日，在台北大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，屆時除了分享新書、拍片過程，也會在當天向外界報告下一步規畫。

傅崐萁今中午接受「新聞不芹菜」專訪時表示，韓國瑜政治能量還是非常高，這次出來還是會有一股旋風，希望他把這股力量放在國民黨與民進黨衝撞的過程中，相信韓國瑜的力量和國民黨加在一起，會讓民進黨感到威脅。

主持人黃光芹問，韓國瑜是否可能參選2024？傅崐萁說，他認為韓國瑜參加初選機會應不大，若韓國瑜願意回來關心政治，他非常高興，因為韓能凝聚國民黨缺少的街頭力量，相信韓國瑜出來，會讓民進黨開始煩惱。

傅崐萁也透露，兩人曾討論到有關2022九合一選舉，「2022縣市長選舉絕對不會有韓國瑜」，而韓國瑜未來唯一的希望，就是要守住中華民國，要群策群力，用所有力量把民進黨換掉。至於是否一併討論到2024？他僅表示，台灣藍綠板塊，在民進黨分裂前就是6比4，「誰來選都一樣，」如果國民黨明年地方選舉沒有大勝，就不用談2024。

韓國瑜 民進黨 國民黨

延伸閱讀

傅崐萁：韓國瑜絕對不會參加明年縣市長選舉

韓國瑜將辦新書見面會 陳其邁：祝順利、暢銷

韓國瑜要選新北市長？ 侯友宜：應該詢問他

韓國瑜出書復出選桃園？ 侯友宜：尊重個人生涯規劃

相關新聞

國民黨總召28日改選 曾銘宗、林為洲上演秘書長級之爭

面對民進黨步步進逼，立法院國民黨團下周二將再改選明年度黨團總召（大黨鞭），與新會期黨團首席副書記長，明天為登記截止日。目...

莊瑞雄宣布參選屏東縣長 喊話潘孟安：華麗轉身優雅卸任

民進黨立委莊瑞雄今天正式宣佈參選2022年屏東縣長黨內初選，莊瑞雄也向現任縣長潘孟安喊話指出，過去屏東縣長邱連輝、蘇貞昌...

元旦擴大「流感接種」能防新冠重症？專家回應了

國內新冠疫情二度碰上流感疫苗接種，根據數據顯示「接種新冠疫苗」對防疫也有所幫助。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員黃玉...

美願與立陶宛抗中脅迫 台致謝且與民主夥伴抗專制

立陶宛挺台遭中國外交與經濟威脅，美國國務卿布林肯與立陶宛總理席莫尼特通話，重申將聯合理念相近國對抗中國脅迫作為。外交部今...

韓國瑜下一步？傅崐萁：他絕不會參加2022選戰

高雄市前市長韓國瑜新書「韓先生來敲門」已上市，並將在明年1月2日舉辦見面會，是否意味重回政壇，備受矚目。國民黨立委傅崐萁...

傅崐萁：韓國瑜絕對不會參加明年縣市長選舉

前高雄市長韓國瑜明年1月舉辦新書上市見面會，未來動向受關注。國民黨立委傅崐萁今天表示，他跟韓國瑜討論過，明年縣市長選舉絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。