韓國瑜下一步？傅崐萁：他絕不會參加2022選戰

高雄市前市長韓國瑜新書「韓先生來敲門」已上市，並將在明年1月2日舉辦見面會，是否意味重回政壇，備受矚目。國民黨立委傅崐萁今天受訪時表示，兩人私下談論過，韓一定不會參加2022選戰。

韓陣營表示，韓國瑜將於明年1月2日，在台北大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，屆時除了分享新書、拍片過程，也會在當天向外界報告下一步規畫。

傅崐萁今中午接受「新聞不芹菜」專訪時表示，韓國瑜政治能量還是非常高，這次出來還是會有一股旋風，希望他把這股力量放在國民黨與民進黨衝撞的過程中，相信韓國瑜的力量和國民黨加在一起，會讓民進黨感到威脅。

主持人黃光芹問，韓國瑜是否可能參選2024？傅崐萁說，他認為韓國瑜參加初選機會應不大，若韓國瑜願意回來關心政治，他非常高興，因為韓能凝聚國民黨缺少的街頭力量，相信韓國瑜出來，會讓民進黨開始煩惱。

傅崐萁也透露，兩人曾討論到有關2022九合一選舉，「2022縣市長選舉絕對不會有韓國瑜」，而韓國瑜未來唯一的希望，就是要守住中華民國，要群策群力，用所有力量把民進黨換掉。至於是否一併討論到2024？他僅表示，台灣藍綠板塊，在民進黨分裂前就是6比4，「誰來選都一樣，」如果國民黨明年地方選舉沒有大勝，就不用談2024。