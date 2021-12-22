國民黨總召28日改選 曾銘宗、林為洲上演秘書長級之爭

面對民進黨步步進逼，立法院國民黨團下周二將再改選明年度黨團總召（大黨鞭），與新會期黨團首席副書記長，明天為登記截止日。目前總召選舉部分，確定上演兩任前總召、黨前祕書長曾銘宗與前副秘書長林為洲的「黨秘書長級之爭」。

其中，曾銘宗已經完成登記，林為洲則將於明天正式宣布參選。

至於首席副書記長改選，目前有包含不分區立委李德維、陳以信、李貴敏與新北市立委洪孟楷4人角逐。

依據黨團規劃，明天登記截止後，周五中午將於黨團辦公室，經初步協調後，即由黨團書記長陳玉珍主持號次抽籤，並於下周二12時30分在立法院紅樓101會議室舉辦選舉。完成改選後，現任首席副書記長萬美玲則將接任黨團書記長。

曾銘宗與林為洲兩人此次是繼2019年總召選舉後，第二次在總召選舉對陣。當年最後在將卸任總召江啟臣協調下，以林退選禮讓曾方式結束；也因當年是選舉年，曾之後還兼任黨團書記長，進而代理黨秘書長，黨職「三合一」。

林為洲表示，決定回鍋選國民黨團總召，主要是認為黨團需要一個了解民進黨策略的人出任總召；此外，他也希望能重拾去年任黨團總召時凝聚黨團向心，並與國民黨執政縣市保持聯繫做法，提升黨團戰鬥力，也強化明年九合一輔選力道。

曾銘宗則說，國民黨現在在野，立法院角色相對重要，若能回鍋再任黨團總召，將在過去歷任總召努力打下的基礎上，打出黨團士氣，提升國民黨的支持度與能見度，並致力於為黨團育才與配合黨中央輔選明年地方九合一選舉兩項重任。

對於總召選舉兩人再度對壘，曾銘宗表示，總召責任很重，工作壓力大，有黨團同仁願意承擔就公平競爭，尊重制度與每個人參選意願。林為洲也說，當總召很辛苦，有人願意出來承擔很好，就建立黨內公平競爭，也絕不會影響將來合作。

曾銘宗說，2022地方九合一選舉將屆，若回任總召，他將以輔選過2020大選的經驗，協助黨推動輔選工作。曾表示，黨團是策略性位置，未來只要黨提名候選人需要協助，他就會盡量配合火力支援協助，提升候選人與黨能見度。