整理包／投票倒數12天！林昶佐罷免案 看五大罷免理由與答辯書

台北市萬華、中正選區無黨籍立委林昶佐成為繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷之後，第三位2021年被民眾發起罷免的民意代表。罷免案投票將在2020年1月9日週日舉行，聯合新聞網整理罷免投票資訊與罷免門檻、理由等QA為讀者解惑。

Q：林昶佐是哪一個選區，誰可以投罷免票？

曾為閃靈樂團主唱，2015年加入時代力量政黨，2016年代表時代力量參選台北市第五選區（萬華中正區）立委並當選，2019年宣布退出時代力量。2020年以無黨籍身分參加，連任成功。

台北市第五選區範圍包含萬華區、中正區南門里等21里（城中區；城內、東門、南門、崁頂次分區）。

Q：為何要罷免林昶佐？

罷免案領銜人鄭大平表示林昶佐身為中正、萬華的立委，應要幫在地的選民爭取福利，在疫情三級警戒時，政府的防疫作為荒腔走板，但林昶佐非執政黨籍立委，卻幫著執政黨做事，沒想過萬華當地居民的需求。

向中選會提出罷免五大理由：

1.在立法院投票反對公開《3+11會議紀錄》，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩2蓋黑箱決策。

2.在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素(瘦肉精)、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。

3.擔任二二八基金會董事期間，十五次會議僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞。

4.身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。

5.公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。

林昶佐也回應提出答辯書：

1.支持釐清 3+11 真相，並未反對調查、隱匿真相

2.校園供膳一律本土豬，並未讓學生吃萊豬

3.致力追求真相，不重視受害者家屬並非事實

4.嚴格監督預算、確實把關施政，未監督預算放棄立場並非事實

5.堅決捍衛國家主權，無視國家主權非事實

6.防疫紓困、振興萬華最積極

7.國會問政第一

Q：罷免門檻

依照《公職人員選舉罷免法》規定，第一階段提議人數為原選舉區選舉人數的1%以上，第二階段連署人數為原選舉區選舉人數10%以上。第三階段投票，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

Q：林昶佐罷免案通過後多久內補選？沒通過還能再提罷免案嗎？

依據《公職人員選舉罷免法第91條》，罷免案投票後，選舉委員會應在投票完畢七日內公告罷免投票結果。若罷免案通過，林昶佐自公告日起解除職務，台北市第五選舉區須在三個月內完成補選。若罷免案未通過，根據公職人員選舉罷免法第92條，直到林昶佐第十屆立法委員任期結束之前，都不可以再針對他提出罷免。

Q：林昶佐爭議事件

2021年7月：林昶佐身為在地民代卻讓民眾找不到

團隊發言人高毓安表示，收集連署書的過程中最常聽到鄉親抱怨林昶佐的說法是「找不到人」，很離譜，身為在地民代卻讓民眾找不到，而台北市議員鍾小平也發起罷免林昶佐連署甚至搶先送連署，高毓安說不擔心力量被分散，他們已「超前部署」，聯繫好多個地方團體在第二階段連署時全力支持。...《詳文請見》

2021年7月：把防疫記者會當秀場

萬華選區立委林昶佐日前遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」引發熱議，也有網友在臉書成立「罷免林昶佐」粉專，追蹤粉絲從7月2日的5千人，到今天下午1點，已經達到1萬5千多人按讚。...《詳文請見》

2021年8月：萬華疫情爆發後，林昶佐身為立委卻未幫萬華申辯

鍾小平痛批，當衛福部次長石崇良指疫情破口主要從萬華散播開來，引發爭論，林昶佐身為萬華唯一的立委，卻沒有幫萬華申辯，他認為這是萬華史上最大的羞恥。...《詳文請見》

2021年10月：萬華被黑防疫破口不出聲 被罷才牽拖中共

針對立委林昶佐回應罷免議題，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨刻意將國民黨與罷免公民運動抹黑為中共滲透，這是林昶佐被民主回力鏢打到的「膝反射」。當初萬華被衛福部抹黑成防疫破口，林昶佐不出聲，直到自己擔心被罷免，才在牽拖中共滲透...《詳文請見》

Q：投票日期？

投票時間為2022年1月9日（日）8點到下午4時，屆時記得攜帶身分證、印章、投票通知單。

要去哪裡投票？

已派送投票通知單，也可至北市選委會網站查詢投票所地點，一共設置有218個投開票所。

Q：誰可以投罷免票？

林昶佐為台北市第五選區無黨籍立委，只要設籍於萬華、中正區北部的南門、崁頂、城內、東門，年齡20歲以上，並設籍4個月以上都具有投票權。