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莊瑞雄宣布選屏縣長 鍾佳濱：彼此競爭延續綠色執政

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委鍾佳濱今安排立院財政委員會到屏東考察，鍾佳濱說，黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立委鍾佳濱今安排立院財政委員會到屏東考察，鍾佳濱說，黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

屏東縣下屆百里侯之爭白熱化，民進黨立委周春米、鍾佳濱莊瑞雄表態參加黨內初選，莊瑞雄今在台北宣布參加黨內初選，喊出要「超越高雄」。鍾佳濱今安排立院財政委員會到屏東考察，鍾佳濱說，黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。

鍾佳濱說，台灣要在國際跟其他國家競爭，同時，台灣各個城市也要彼此合作，城市的進步是如此，人跟人之間也是如此。黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。

鍾佳濱指出，高雄跟屏東的關係也是如此，今天台積電會選擇落腳高雄，不只是因為高雄提供土地與租稅減免，也未來要打入國際供應鏈，勢必要符合「淨零碳排」的國際趨勢，用電須採用綠電，此外也要充足的水源。

鍾佳濱擔任財政委員會召委，他今安排考察大潮州人工湖此項公共建設如何補注地下水，就是藉此屏東的優越地理條件，透過產業投資、區域治理合作，屏東可以在不排擠農業、民生用水的前提下，提供南臺灣的水源與綠電。

鍾佳濱還說，過去透過高高屏治理平台，他充分理解區域治理間的合作關係，因此在前幾年擔任立委爭取高鐵延伸屏東、設立屏東科學園區後，未來進一步發展太空、生技、健康產業時，勢必與南台灣科技廊道合作，為屏東創造充分的就業機會。

屏東縣 鍾佳濱 莊瑞雄

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