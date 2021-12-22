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莊瑞雄在台北宣布選屏縣長 周春米：會在屏東報告

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委周春米（左二）今參加屏東王船文化館動土典禮，場面依循古禮，莊嚴隆重。記者劉星君／攝影
立委周春米（左二）今參加屏東王船文化館動土典禮，場面依循古禮，莊嚴隆重。記者劉星君／攝影

屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆屏東縣長選舉早已浮上台面，立委周春米、莊瑞雄，鍾佳濱都表態參與黨內初選，屏東縣內街頭猶如看板大戰，立委莊瑞雄今在台北市宣布參選屏東縣長初選。立委周春米說，祝福，一定會選在屏東跟屏東鄉親報告。

周春米說，民進黨是民主成熟的政黨，初選過程大家各自努力，但大選就是團結對外。昨天她在立法院開記者會行銷當季水果蓮霧，今天回到東港參加東港王船文化館的動土開工典禮，這也是我這一、兩年來積極爭取東港鎮爭取的；祝福莊瑞雄委員，也希望他在台北的記者會圓滿成功。

周春米說，黨內初選三名同志大家跑很久，看板也掛一堆，「最重要還是要準備、努力」，她會在準備好一段時間後，將這幾年政績、努力過程跟大家報告，「最重要還是要一步一腳印、走基層，知道問題，解決問題，接地氣」。

周春米說，她一定會選在屏東跟屏東鄉親報告。她說，這兩天很多立委同仁姐妹們都有問她，「什麼時候要宣布，開記者會，他們一定會來參與，」她也謝謝大家關心，會在屏東宣布，畢竟是地方選舉、屏東選舉，「要尊重地方鄉親，跟地方鄉親報告」。

屏東縣 周春米

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