立委批政院拖延處理威權受難者權益法案 籲加速推進

政治受難者團體與立委江永昌等人今在立法院召開記者會，批行政院就攸關受難者權益的「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」拖延超過半年，不是負責任的態度，呼籲行政院加速立法。

江永昌表示，遲來的正義不是正義，甚至會形成另一個不正義，「身為執政黨一再承諾、卻一再延後，不是負責任的態度」；他譴責行政院拖延處理受難者權益法案，執行上一切空白、毫無作為。

立委林昶佐會後在臉書發文表示，呼籲行政院儘速將版本送至立法院審議，時間是轉型正義的敵人，許多受害者與家屬都已經相當年邁，不能再拖延下去。

受難者團體工作小組召集人蔡寬裕指出，受難者團體努力了十幾年才迎來一個促轉條例，但立法通過已經4年、促轉會成立也將近4年，規範的內容卻都還沒有真正的落實，受難者年紀都已超過80、90歲，時常在參加其他難友的告別式，大家共同的心願是希望行政院跟立法院能夠加速立法的進度。

受難者二代林耀呈表示，受難者團體團結起來組成工作小組一起努力溝通轉型正義的各項工作，如今促轉會都要解散了，行政院如果沒有作為，受難者和家屬們究竟要等到什麼時候？

立委蘇治芬指出，他聯繫行政院，行政院表示相關意見還在統整中，呼籲行政院應該務實、儘速推動法案。