快訊

國內增7例Omicron個案！平均接種疫苗五個月後感染

徐若瑄不忍了！身心俱疲強調：沒有介入李王的婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委批政院拖延處理威權受難者權益法案 籲加速推進

聯合報 / 記者張加／即時報導
政治受難者團體與立委江永昌等人今在立法院召開記者會，指行政院拖延處理受難者權益法案。圖／立委江永昌辦公室提供
政治受難者團體與立委江永昌等人今在立法院召開記者會，指行政院拖延處理受難者權益法案。圖／立委江永昌辦公室提供

政治受難者團體與立委江永昌等人今在立法院召開記者會，批行政院就攸關受難者權益的「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」拖延超過半年，不是負責任的態度，呼籲行政院加速立法。

江永昌表示，遲來的正義不是正義，甚至會形成另一個不正義，「身為執政黨一再承諾、卻一再延後，不是負責任的態度」；他譴責行政院拖延處理受難者權益法案，執行上一切空白、毫無作為。

立委林昶佐會後在臉書發文表示，呼籲行政院儘速將版本送至立法院審議，時間是轉型正義的敵人，許多受害者與家屬都已經相當年邁，不能再拖延下去。

受難者團體工作小組召集人蔡寬裕指出，受難者團體努力了十幾年才迎來一個促轉條例，但立法通過已經4年、促轉會成立也將近4年，規範的內容卻都還沒有真正的落實，受難者年紀都已超過80、90歲，時常在參加其他難友的告別式，大家共同的心願是希望行政院跟立法院能夠加速立法的進度。

受難者二代林耀呈表示，受難者團體團結起來組成工作小組一起努力溝通轉型正義的各項工作，如今促轉會都要解散了，行政院如果沒有作為，受難者和家屬們究竟要等到什麼時候？

立委蘇治芬指出，他聯繫行政院，行政院表示相關意見還在統整中，呼籲行政院應該務實、儘速推動法案。

行政院 受難者 立法院

延伸閱讀

立委補選綠喊選醫生最放心 林靜儀推十帖良方政見

政府養網軍？監委促政院查金流

曝險少年行政輔導先行 司法院行政院協商達共識

解決金酒輸中新規定 楊鎮浯赴台協調政院

相關新聞

莊瑞雄宣布參選屏東縣長 喊話潘孟安：華麗轉身優雅卸任

民進黨立委莊瑞雄今天正式宣佈參選2022年屏東縣長黨內初選，莊瑞雄也向現任縣長潘孟安喊話指出，過去屏東縣長邱連輝、蘇貞昌...

莊瑞雄在台北宣布選屏縣長 周春米：會在屏東報告

屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆屏東縣長選舉早已浮上台面，立委周春米、莊瑞雄，鍾佳濱都表態參與黨內初選，屏東縣內街頭猶如看板...

「半分鐘」進階版 只有蔡英文能超越馬英九

馬英九執政時期，國會多數黨國民黨只花「半分鐘」就將排審的服貿送出委員會。七年後，蔡英文總統執政，國會多數黨民進黨以突襲表決方式，將明年中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀。這是「半分鐘」的進階版， 只有蔡英文能超越馬英九。我們反對民進黨將總預算案逕付二讀的作為，因為有其3大錯處...

立委批政院拖延處理威權受難者權益法案 籲加速推進

政治受難者團體與立委江永昌等人今在立法院召開記者會，批行政院就攸關受難者權益的「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條...

游錫堃：總預算已延宕 希望立法院年底完成審查

民進黨團將總預算案逕付二讀引發在野黨批評。立法院長游錫堃今天表示，中央政府總預算審查依法應於11月30日審議完成，但是今...

民進黨屏縣長黨內初選 潘孟安： 縣民是最大決定者

屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆屏東縣長人選，民進黨黨內初選早以開打，立委鍾佳濱、周春米與莊瑞雄都表態參加初選，立委莊瑞雄今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。