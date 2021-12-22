聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨屏縣長黨內初選 潘孟安： 縣民是最大決定者
屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆屏東縣長人選，民進黨黨內初選早以開打，立委鍾佳濱、周春米與莊瑞雄都表態參加初選，立委莊瑞雄今在台北宣布參屏東縣長黨內初選；縣長潘孟安說，每個人要在哪裡參選，都予以尊重，屏東還是要屏東為主，不管誰參選，最重要還是要取得縣民支持。
潘孟安今出席屏東王船文化館開工動土儀式，動土儀式結束後，媒體問到對於立委莊瑞雄在台北宣布參選民進黨屏東縣長黨內初選。潘孟安說，「這不是今天事情吧！」，莊的看板已經掛了兩年，給予祝福，每個人要在哪裡參選，都是尊重，屏東還是要以屏東為主，誰要參選，都是民主過程，參選是每個人自由，只要符合資格，取得縣民認定，不管誰要參選，縣民是最大決定者。
潘孟安說，任期本來就是民主政治，任期到了該下來就下來，該換另一棒就換另一棒，都是正常的民主過程。
媒體接著問，潘孟安支持人選？潘孟安說，該講都講了，「誰為屏東做事，我就支持誰，誰為屏東留下汗水，我就支持流下汗水的人，屏東人需要是流汗水的人」。
縣長潘孟安先前已在公投宣講會公開說，延續屏東價值，要交給對縣政熟悉，這幾年來惦惦做，願意為屏東打拚、為屏東流汗的人，請大家支持周春米接棒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言