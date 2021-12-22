影／批民進黨亂改地制法 許淑華：只是為幫林智堅找出路

民進黨提出大新竹合併升格和9都規劃，並力拚24日將「地方制度法」修正草案付委。彰化、雲嘉嘉升格，南投縣將進一步邊緣化。立委許淑華今天痛批，民進黨不該為幫新竹市長林智堅找出路，就亂改地制法，台灣就這麼小卻擠進9個直轄市，不只國際看笑話，更造成城鄉差距惡化，後患無窮。

許淑華說，如要做行政區調整應先從鄉鎮市合併先做起，台灣現在還有178鄉鎮規模大小不一，但中央集權、集資，鄉鎮市實際功能有限，除了人事開銷外，甚至連路燈、水溝等服務性功能也逐漸弱化，如果鄉鎮市能夠先整併，在人事和預算上可幫助國家在財政上重新檢討，再來討論縣市合併。

民進黨從昨天開始徹夜排隊，趕著送地制法修正，許淑華說，現在民進黨真正想法還不清楚，從7都、8都到9都說法都有，顯示民進黨內部根本沒有充分討論，也沒和縣市政府溝通，升格後能否有更多建設？這些統統都沒有，就倉促丟出地制法修正，擺明就只是為了新竹市長林智堅找出路，因人設事提出升格案，讓國人和國際看笑話，更能看出民進黨施政毫無章法，

她說，各縣市想升格無非就是希望多爭取統籌分配稅款，如果中央在分配統籌分配稅款時，能照顧到非直轄市民眾，各縣市就不需要拚升格。否則台灣稅收的餅就這麼大，全部都被直轄市瓜分掉，未被合併到的縣市就會進一步被邊陲化。

以南投縣來說，台中市已是直轄市，彰化、雲嘉嘉也升格，南投縣所分配資源將少之又少，會產生相對剝奪感和不公平。

民進黨應針對財政劃分法做完整分配檢討、行政區域劃分也應重新檢討，照顧非直轄市民眾權益。不是住在直轄市的民眾分配的資源就比非直轄市多，如果政府在分配上繼續不公，只會造成城鄉差距越來越大，對南投等縣市很不公平，全民應該發出怒吼，要求縣市資源公平分配。