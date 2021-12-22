美挺立陶宛抗北京脅迫 外交部：全力協助立國應對威脅

美國國務卿布林肯與立陶宛總理通話，重申支持立陶宛對抗北京外交及經濟脅迫；我外交部今對此表示，將與美國等夥伴合作，全力協助立陶宛應對威權體制的複合式威脅。

美國國務院於美東時間21日發布通話摘要指出，布林肯（Antony Blinken）同日與立陶宛總理莫尼特（Ingrida Šimonytė）通話時，針對近期立陶宛遭到中國大陸進出口貿易脅迫的情況表達美方嚴正關切，並重申美國對立陶宛的堅定支持；美國重申，將致力結合理念相近國家，對抗中方外交及經濟脅迫作為。

外交部發言人歐江安今表示，感謝美國展現全球民主陣營的領袖風範，我方深信美國採取具體且積極的作為，將有效協助民主國家反制專制政體的政經脅迫。

歐江安說，我國政府也將持續採取積極作為，與美國等民主陣營夥伴攜手合作，全力協助立陶宛應對威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。

歐江安指出，美國拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持我國與立陶宛加強關係，並高度關切中國大陸對民主國家的蠻橫威脅；台灣作為民主成功的故事及世界一股良善力量，會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流。

立陶宛因為允許台灣在該國設立台灣代表處，遭北京外交施壓、經濟懲罰，立陶宛許多公司在中國大陸銷售產品遭遇困難。