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影／國民黨南投市長初選民調公布 縣議員張嘉哲勝出
國民黨南投市長初選電話民調結果今天公布，由縣議員張嘉哲出線，其他3名參選人南投市民代表會主席張惠卿、市民代表洪世耀、前縣議員林憶如都表示全力支持張嘉哲。南投縣長林明溱說，希望在縣長參選人許淑華帶領下，國民黨鄉鎮市長參選人團結一致，打贏明年五合一選舉。
民進黨南投縣議員賴燕雪也表態參選南投市長，但民進黨提名流程將等縣長參選人確定後才會公布。賴燕雪說，國民黨由張嘉哲出線在預料之中，南投市一向都由國民黨執政，要挑戰南投市長難度相當高，但她長期服務基層，有信心打破南投市國民黨執政魔咒，在明年選戰勝出。
南投市長宋懷琳二屆任滿，下屆市長選舉國民黨角逐眾，共有張嘉哲、張惠卿、洪世耀、林憶如爭取出線。經過協調，4人委託2家民調公司，在19、20、21日3天進行電話民調，今天上午由縣長林明溱、立委許淑華、國民黨縣黨部主委林儒彬公布民調結果，由張嘉哲勝出，其他3人也表示全力支持張嘉哲。
張嘉哲40歲本屆初次參選縣議員就當選，更進一步挑戰南投市長。張嘉哲說，他將爭取建設親子公園、運動中心、立體停車場等基礎建設，並提出生育津貼、敬老津貼，解決南投市少子化問題。
南投市是國民黨鐵票區，民進黨在南投縣長、立委選舉失利，主要就是無法在南投市突圍。賴燕雪擔任三屆縣議員，她勤走基層、問政犀利、累積十多年服務口碑。賴燕雪說，將配合民進黨縣長參選人，打破南投市40多年來國民黨執政魔咒，為明年選戰打開突破口。
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