快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

「百年一遇」是藉口？馬來西亞大洪水的人禍民恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國民黨南投市長初選民調公布 縣議員張嘉哲勝出

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國民黨南投市長參選人由縣議員張嘉哲（中）出線，將由縣長參選人許淑華（左）領軍備戰明年大選。記者江良誠／攝影
國民黨南投市長參選人由縣議員張嘉哲（中）出線，將由縣長參選人許淑華（左）領軍備戰明年大選。記者江良誠／攝影

國民黨南投市長初選電話民調結果今天公布，由縣議員張嘉哲出線，其他3名參選人南投市民代表會主席張惠卿、市民代表洪世耀、前縣議員林憶如都表示全力支持張嘉哲。南投縣長林明溱說，希望在縣長參選人許淑華帶領下，國民黨鄉鎮市長參選人團結一致，打贏明年五合一選舉。

民進黨南投縣議員賴燕雪也表態參選南投市長，但民進黨提名流程將等縣長參選人確定後才會公布。賴燕雪說，國民黨由張嘉哲出線在預料之中，南投市一向都由國民黨執政，要挑戰南投市長難度相當高，但她長期服務基層，有信心打破南投市國民黨執政魔咒，在明年選戰勝出。

南投市長宋懷琳二屆任滿，下屆市長選舉國民黨角逐眾，共有張嘉哲、張惠卿、洪世耀、林憶如爭取出線。經過協調，4人委託2家民調公司，在19、20、21日3天進行電話民調，今天上午由縣長林明溱、立委許淑華、國民黨縣黨部主委林儒彬公布民調結果，由張嘉哲勝出，其他3人也表示全力支持張嘉哲。

張嘉哲40歲本屆初次參選縣議員就當選，更進一步挑戰南投市長。張嘉哲說，他將爭取建設親子公園、運動中心、立體停車場等基礎建設，並提出生育津貼、敬老津貼，解決南投市少子化問題。

南投市是國民黨鐵票區，民進黨在南投縣長、立委選舉失利，主要就是無法在南投市突圍。賴燕雪擔任三屆縣議員，她勤走基層、問政犀利、累積十多年服務口碑。賴燕雪說，將配合民進黨縣長參選人，打破南投市40多年來國民黨執政魔咒，為明年選戰打開突破口。

國民黨南投市長黨內初選民調今天公布，由縣議員張嘉哲出線，代表國民黨參選。記者江良誠／攝影
國民黨南投市長黨內初選民調今天公布，由縣議員張嘉哲出線，代表國民黨參選。記者江良誠／攝影

南投 國民黨 民進黨

延伸閱讀

控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

四大公投失利 南投縣長林明溱：國民黨不團結很糟糕

南投縣長選票未對折 選委會：非故意亮票不算違規

影／南投首座共融公園開箱 玩嗨巨無霸溜滑梯

相關新聞

莊瑞雄宣布參選屏東縣長 喊話潘孟安：華麗轉身優雅卸任

民進黨立委莊瑞雄今天正式宣佈參選2022年屏東縣長黨內初選，莊瑞雄也向現任縣長潘孟安喊話指出，過去屏東縣長邱連輝、蘇貞昌...

韓國瑜將辦新書見面會 陳其邁：祝順利、暢銷

許久未公開露面的前高雄市長韓國瑜在臉書宣布出新書，將於明年舉行新書上市見面會。高雄市長陳其邁今天說，恭喜他出書，撇開政治...

美挺立陶宛抗北京脅迫 外交部：全力協助立國應對威脅

美國國務卿布林肯與立陶宛總理通話，重申支持立陶宛對抗北京外交及經濟脅迫；我外交部今對此表示，將與美國等夥伴合作，全力協助...

影／國民黨南投市長初選民調公布 縣議員張嘉哲勝出

國民黨南投市長初選電話民調結果今天公布，由縣議員張嘉哲出線，其他3名參選人南投市民代表會主席張惠卿、市民代表洪世耀、前縣...

【合併之亂】「竹竹併」綠營內鬨英系也唱反調 綠委嗆林智堅：何不先選新竹縣長？

公投剛落幕，民進黨內卻為大新竹議題上演茶壺風暴。為促成新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地制法，府院黨高層與黨內派系領袖，日前在總統官邸會商後產生「共識」，但對所謂的共識，黨內卻有不同解讀，部分英系、正國會與湧言會立委堅持不連署提案，甚至撤簽，讓柯建銘說出「總統都發新聞稿，還要質疑嗎？」重話，大新竹還沒合併，綠營內部先鬧內訌。...

無法監督國防預算 藍綠立委在國防部官員前火線攻防

立法院民進黨團昨日提案將新年度中央政府總預算逕付二讀，江啟臣等國民黨立委在外交及國防委員會以臨時提案方式提出譴責案，宣讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。