「高雄人要好空氣」 環團要求政府促鋼鐵減排
高雄負荷著全台灣最重的工業汙染，長期以來，石化與鋼鐵的汙染嚴重，多數工業設施也已老舊。近年來，電子業陸續進駐高雄，高雄雖有轉型的契機，但民間卻不清楚政府對舊產業有何規劃，高雄居民是否仍得天天面對石化與鋼鐵的汙染？對此，地球公民基金會與大社環境守護聯盟上午到立法院表達抗議，希望政府能重視鋼鐵業所造成的汙染。
地球公民基金會副執行長王敏玲指出，爭議多時的高雄大社石化工業區降編案，原為台灣省政府於1998年明定地方政府在107年(2018年)前變更為乙種工業區，而高雄市政府於2019年3月通過降乙編後，中央居然拖了兩年九個月仍無下文。由於大社工業區不屬於特殊性工業區，對石化空汙監督不足，地球公民基金會向高雄市政府爭取，高雄市府終於在工業區東側(近社區)與南側(近竹後國小)增設監測站，但監測結果仍常出現致癌物，今年10月南側監測站更監測到丁二烯最大濃度曾超過周界標準20倍的情況。
環團問政府，這些工廠附近國小師生及社區居民的健康誰來把關？
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