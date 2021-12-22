無法監督國防預算 藍綠立委在國防部官員前火線攻防

立法院民進黨團昨日提案將新年度中央政府總預算逕付二讀，江啟臣等國民黨立委在外交及國防委員會以臨時提案方式提出譴責案，宣讀過後朝野立委發言攻防，民進黨除反對外，提出散會動議，國民黨立委則堅持開會繼續質詢，朝野一度對罵僵持，現場國防部長邱國正率官員在現場目擊。

111年度國防預算案目前在外交及國防委員會已完成機密預算的審查，但因應民進黨團提案，公開預算案遭到抽離，外交及國防委員會以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案進行報告，陳以信等國民黨立委業經一波舉牌抗議。

國民黨立委陳以信、江啟臣、廖婉汝、馬文君等立委在會中提出臨時提案，針對110年12月民進黨黨團在立法院會史無前例將111年中央政府總預算案逕付二讀協商，完全剝奪在野黨監督預算私職責，是各委員會的不尊重，是對國會監督權的閹割，對民主憲政機制完全的踐踏，民進黨自第九屆起掌握多數席次以來，不斷創造惡例，不論是前瞻特別預算第一期審查時將在野黨提案全數包裹表決，是故針對中央政府總預算案逕付二讀，完全剝奪立委與在野黨監督預算職權，針對民進黨團再度公然將立法院當立法局，游錫堃身立法院院長卻漠視配合，對游錫堃提出嚴厲譴責。

國民黨團同時整理出歷年各部會年度預算在民進黨召委手中最晚完成初審的紀錄，包括103年度法務部預算案，完成初審時間為102年12月30日，當年召委是民進黨籍召委吳宜臻；103年度陸委會預算案、102年12月30日、召委段宜康；103年度環保署預算案、102年12月30日、召委趙天麟；104年度勞動部預算案、103年12月29日、召委田秋堇；108年度國防部預算案、107年12月26日、召委邱志偉。

對於國民黨立委的臨時提案，民進黨立委蔡適應、王定宇等人聲言反對，強調國民黨團在立法院八個委員會同時宣布罷審預算，影響政府運作，民進黨團的作法是解決問題；但馬文君、廖婉汝、江啟臣等人輪番發言表達對民進黨團創下惡例的立場，表達審不完即可延會審議，且外交及與國防委員會本周原本就是要通宵審查預算案；國民黨立委吳斯懷說，將國防預算案包裹移出委員會，恐怕是因預算有弊情被審查出來，國防部還恐因此背黑鍋。

民進黨立委提出散會動議，要求優先表決，但會議主席召委陳以信堅持宣布休會進行協商，陳以信離席時一度被趙天麟在質詢台前擋住，雙方激烈爭辯。會議休息後，國民黨立委撤回譴責提案，民進黨立委也收回散會動議，委員會繼續開會。