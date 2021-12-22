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莊瑞雄宣布參選屏東縣長初選 對手鍾佳濱、周春米回應

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄今天正式宣佈參選2022年屏東縣長黨內初選，黨內力挺。記者李承穎／攝影
民進黨立委莊瑞雄今天正式宣佈參選2022年屏東縣長黨內初選，黨內力挺。記者李承穎／攝影

屏東縣長民進黨內初選開打，立委莊瑞雄宣佈參選縣長，競逐初選的鍾佳濱、周春米今天都喊出「初選各自努力，但大選就是團結合作」，繼續造福屏東。

「民進黨是民主成熟的政黨，初選過程大家各自努力，但大選就是團結對外。」周春米說，現階段三人都努力在爭取選民認同，就像此刻，認為地方選舉最重要的就是要接地氣，多跟基層接觸來了解問題、解決問題，因此，昨天在立法院開記者會行銷當季水果蓮霧之後，立刻把握時間回到屏東，繼續跟鄉親座談，開講。

鍾佳濱表示，台灣要在國際上跟其他國家競爭，同時，台灣各個城市也要彼此合作，城市的進步是如此，人跟人之間也是如此。目前黨內初選與莊瑞雄委員當然是處於競爭關係，但未來在大選，「我們一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。」

鍾佳濱指出，高雄跟屏東的關係也是如此，今天台積電會選擇落腳高雄，不只是因為高雄提供土地與租稅減免，也未來要打入國際供應鏈，勢必要符合「淨零碳排」的國際趨勢，用電上須採用綠電，此外也要充足的水源。他擔任財政委員會召委，在今日安排考察大潮州人工湖此項公共建設如何補注地下水，就是藉此屏東的優越地理條件，透過產業投資、區域治理合作，屏東可以在不排擠農業、民生用水的前提下，提供南台灣的水源與綠電。

鍾佳濱還說，過去透過高高屏治理平台，他充分理解區域治理間的合作關係，因此在前幾年擔任立委爭取高鐵延伸屏東、設立屏東科學園區後，未來進一步發展太空、生技、健康產業時，勢必與南台灣科技廊道合作，為屏東創造充分的就業機會。「祝福莊瑞雄委員，也希望他在台北的記者會圓滿成功」

屏東縣 鍾佳濱 莊瑞雄

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