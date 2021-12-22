英系、正國會力挺莊瑞雄參選屏東 連蘇巧慧也來了

隸屬英系的民進黨立委莊瑞雄今天舉辦參選屏東縣長黨內初選記者會，除了英系、正國會立委出席力挺，行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧隸屬新蘇系也到場力挺，曾任屏東縣長的蘇貞昌在公投期間的「撞球桿」爆紅，蘇巧慧則特別送上有科技感的「光劍」，象徵接棒，祝褔莊瑞雄的參選。

嘉義縣長翁章梁特地出席參與盛會，並送上登山鞋，前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌和新竹市長林智堅等人，雖無法到場支持，但都錄製影片祝福。英系立委陳明文、王美惠、羅致政、江永昌、吳玉琴、邱泰源、管碧玲、蔡易餘、劉櫂豪等人出席力挺，正國會則有陳秀寳、陳亭妃、前立委高志鵬，還有各地屏東同鄉會等嘉賓一同出席站台加油。

翁章梁說，縣長確實要經過淬煉辛苦才剛開始，莊瑞雄能文能武，可辯論上電視，協調衝撞等，10幾年來看到他表現，也能中央能地方，雖讀到博士，但南部人的氣口很重，講話直白，是南部養大的立委，期待最好的下一棒在屏東，「唯一支持莊瑞雄」。

林佳龍說， 莊瑞雄不只能力好，做事也實在，當交通部長時非常積極爭取屏東要有更安全更便捷的交通建設，全力建設屏東，讓屏東大發展。林右昌說，莊瑞雄是多年好朋友，口才便捷，有偉大願景，對屏東發展了然於胸，值得大家給他栽培，讓超越高雄不是夢想。

林智堅則說，莊瑞雄任三屆立委，長期在為屏東建設，更是屏東優質立委，屏東將成立科學園區，串聯竹科南北合作，轉型時刻要讓屏東大發展。