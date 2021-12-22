批蔡英文民主獨夫 國民黨團：下周續審中央政府總預算

不滿國民黨團屢以罷審預算杯葛議事，民進黨團昨無預警將在各委員會審查中的明年度中央政府總預算抽出逕付二讀，架空立院預算審查權。國民黨團今批評，蔡英文總統從此叫民主獨夫，民進黨團總召柯建銘是民主殺手，可惡、可恥。

國民黨團總召費鴻泰上午呼籲蔡總統、柯建銘，已逕付二讀的中央政府總預算案要退回委員會重新審查；本會期加開臨時會延會審查預算，國民黨籍委員會召委下周也會繼續排審預算；柯對昨天惡搞、亂搞的方式要公開為民主向人民道歉。

至於周五院會確認昨天議事錄時是否杯葛議事反制？費鴻泰說，到時候再說。

費鴻泰表示，立法院是民意最高機關，從民國39年至今，從沒看過有總統、立院執政黨總召敢如此踐踏民主、剝奪人民賦予立委的預算審查權，民進黨在怎麼野蠻也不能閹割立法院預算審查權。

國民黨立委賴士葆說，從民國97至111年，中央政府總預算逾12月審完比比皆是，昨天執政黨赤裸裸把國會審查權沒收，等同向世界宣告台灣民主與國會已死，今年是蔡政府民選獨裁元年，民主獨裁政府是進行式。

賴士葆批評，蔡政府已成政權禿鷹集團，若以後蔡英文總統與民進黨說怎樣就怎樣，那立法院解散算了。

國民黨立委曾銘宗表示，民進黨將預算逕付二讀，閹割立委權責，是蔡政府霸道囂張具體表現，質疑是為了明年度20億元媒體宣導費用護航，作為網軍與明年選舉之用。

國民黨立委林為洲批評，這次民進黨以國民黨緩審預算為由，藉事藉端破壞體制，是公投過後尾巴翹起來，以為可趁勝追擊；若縱容，以後立法院可以關門，委員會可以收攤，以後定期會也不用這麼長了。

國民黨立委李貴敏質疑，民進黨這次破天荒違法違憲沒收立法院預算審查權，除把立法院降格為立法局，也是要掩飾行政單位預算浮編的事實，昨天是中華民國憲政史上最黑暗一天。

國民黨資深立委翁重鈞表示，請民進黨前財務金融專業立委彭百顯出來解釋，民進黨昨天的做法是不是合法合憲？柯建銘還要繼續蠻幹，那就到憲法法庭辯論。