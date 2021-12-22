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影／莊瑞雄大動作角逐屏東縣長 喊超越高雄

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄（右四）今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號，多位立委到場支持。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄（右四）今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號，多位立委到場支持。記者潘俊宏／攝影

民進黨屏東縣長黨內初選早在公投前就緊鑼密鼓展開，有意參選的莊瑞雄、鍾佳濱、周春米各有自己的民調與特色。公投後，立委莊瑞雄今大動作舉行記者會宣布參加屏東縣長黨內初選，喊出屏東超越高雄口號。

屏東縣長潘孟安已連任兩屆，除莊瑞雄、鍾佳濱、周春米有意參選外，無黨籍立委蘇震清也喊出絕不缺席，爭取綠營選民相對優勢的縣長大位。

莊瑞雄直言要維護邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻等歷任縣長的傳統，也肯定現任潘孟安縣長的施政成績，莊表示，屏東縣民都知道我要參選，今天選在台北宣布參選是要告訴全國民眾，要在屏東超越自己，進而讓屏東超越自己。

莊瑞雄表示，高雄有台積電，有陳其邁市長，但屏東有永不屈服的韌性，將來還有高鐵延伸，勢必引進更多的產業與工作機會，這是超越的利基，喊出超越高雄代表決心與魄力，相信可以翻轉台灣尾的宿命。

民進黨立委莊瑞雄今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄（右）今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號，嘉義縣長翁章梁（左）贈送登山鞋期勉攀登高峰。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄（右）今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號，嘉義縣長翁章梁（左）贈送登山鞋期勉攀登高峰。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄（中）今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號，多位立委、總統府資政等到場力挺。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委莊瑞雄（中）今天舉行記者會宣布參選屏東縣長，喊出超越高雄口號，多位立委、總統府資政等到場力挺。記者潘俊宏／攝影

屏東縣 莊瑞雄 潘孟安

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