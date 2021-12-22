影／莊瑞雄大動作角逐屏東縣長 喊超越高雄

民進黨屏東縣長黨內初選早在公投前就緊鑼密鼓展開，有意參選的莊瑞雄、鍾佳濱、周春米各有自己的民調與特色。公投後，立委莊瑞雄今大動作舉行記者會宣布參加屏東縣長黨內初選，喊出屏東超越高雄口號。

屏東縣長潘孟安已連任兩屆，除莊瑞雄、鍾佳濱、周春米有意參選外，無黨籍立委蘇震清也喊出絕不缺席，爭取綠營選民相對優勢的縣長大位。

莊瑞雄直言要維護邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻等歷任縣長的傳統，也肯定現任潘孟安縣長的施政成績，莊表示，屏東縣民都知道我要參選，今天選在台北宣布參選是要告訴全國民眾，要在屏東超越自己，進而讓屏東超越自己。