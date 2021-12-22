快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

「百年一遇」是藉口？馬來西亞大洪水的人禍民恨

王金平、侯友宜同台 王稱沒看過千字文

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
王金平表示，自己並沒有看過千字文，也尊重侯友宜的立場及理念。記者張睿廷／攝影
王金平表示，自己並沒有看過千字文，也尊重侯友宜的立場及理念。記者張睿廷／攝影

前立法院長王金平、立法委員高虹安今日代表消防發展基金會至新北市府捐贈救護器材，新北市長侯友宜也到場參加受贈典禮，外界關注王金平對黨內將公投責任歸咎侯友宜的看法。王金平表示，自己尊重侯友宜的立場、理念，只要做好市政，多少會反應在公投選票上，另外也提到，他並沒有看過千字文。

公投落幕，四項皆未過關，藍營黨內有部分人士認為侯友宜該承擔責任。黨內大老王金平今天到新北市府與侯友宜同台，互動備受關注，不過2人在活動中的互動相當正常，會後還有說有笑，並沒有特別尷尬的氛圍。當然，外界也好奇王金平對此次公投的看法。

王金平表示，尊重侯友宜的立場還有理念，侯做好新北市政，為市民所接受，當然市民就感受得到，這多少會反應在公投選票上，所以他有他的貢獻。

外界好奇王金平是否看過千字文，有什麼想法？王金平僅簡短回應：「沒有」。

王金平 侯友宜

延伸閱讀

韓國瑜出書復出選桃園？ 侯友宜：尊重個人生涯規劃

侯友宜幕後撰稿人？ 總召集人吳宗憲：我文筆沒那麼好

竹竹合併貿然執行？侯友宜：人民質疑執政黨是為選舉

點名侯友宜是公投戰犯？趙少康澄清「從來沒說過」：別見縫插針

相關新聞

莊瑞雄宣布參選屏東縣長 喊話潘孟安：華麗轉身優雅卸任

民進黨立委莊瑞雄今天正式宣佈參選2022年屏東縣長黨內初選，莊瑞雄也向現任縣長潘孟安喊話指出，過去屏東縣長邱連輝、蘇貞昌...

韓國瑜將辦新書見面會 陳其邁：祝順利、暢銷

許久未公開露面的前高雄市長韓國瑜在臉書宣布出新書，將於明年舉行新書上市見面會。高雄市長陳其邁今天說，恭喜他出書，撇開政治...

美挺立陶宛抗北京脅迫 外交部：全力協助立國應對威脅

美國國務卿布林肯與立陶宛總理通話，重申支持立陶宛對抗北京外交及經濟脅迫；我外交部今對此表示，將與美國等夥伴合作，全力協助...

影／國民黨南投市長初選民調公布 縣議員張嘉哲勝出

國民黨南投市長初選電話民調結果今天公布，由縣議員張嘉哲出線，其他3名參選人南投市民代表會主席張惠卿、市民代表洪世耀、前縣...

【合併之亂】「竹竹併」綠營內鬨英系也唱反調 綠委嗆林智堅：何不先選新竹縣長？

公投剛落幕，民進黨內卻為大新竹議題上演茶壺風暴。為促成新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地制法，府院黨高層與黨內派系領袖，日前在總統官邸會商後產生「共識」，但對所謂的共識，黨內卻有不同解讀，部分英系、正國會與湧言會立委堅持不連署提案，甚至撤簽，讓柯建銘說出「總統都發新聞稿，還要質疑嗎？」重話，大新竹還沒合併，綠營內部先鬧內訌。...

無法監督國防預算 藍綠立委在國防部官員前火線攻防

立法院民進黨團昨日提案將新年度中央政府總預算逕付二讀，江啟臣等國民黨立委在外交及國防委員會以臨時提案方式提出譴責案，宣讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。