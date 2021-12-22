王金平、侯友宜同台 王稱沒看過千字文

前立法院長王金平、立法委員高虹安今日代表消防發展基金會至新北市府捐贈救護器材，新北市長侯友宜也到場參加受贈典禮，外界關注王金平對黨內將公投責任歸咎侯友宜的看法。王金平表示，自己尊重侯友宜的立場、理念，只要做好市政，多少會反應在公投選票上，另外也提到，他並沒有看過千字文。

公投落幕，四項皆未過關，藍營黨內有部分人士認為侯友宜該承擔責任。黨內大老王金平今天到新北市府與侯友宜同台，互動備受關注，不過2人在活動中的互動相當正常，會後還有說有笑，並沒有特別尷尬的氛圍。當然，外界也好奇王金平對此次公投的看法。

王金平表示，尊重侯友宜的立場還有理念，侯做好新北市政，為市民所接受，當然市民就感受得到，這多少會反應在公投選票上，所以他有他的貢獻。

外界好奇王金平是否看過千字文，有什麼想法？王金平僅簡短回應：「沒有」。