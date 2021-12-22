莊瑞雄宣布參選屏東縣長 喊話潘孟安：華麗轉身優雅卸任

民進黨立委莊瑞雄今天正式宣佈參選2022年屏東縣長黨內初選，莊瑞雄也向現任縣長潘孟安喊話指出，過去屏東縣長邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全、到曹啓鴻、他們都傾盡全力做個好縣長，「華麗轉身、優雅卸任，留下令人無限的懷念」，這就是屏東的傳統，相信潘孟安縣長也必將是如此。

潘孟安日前在公投說明會力挺民進黨立委周春米，公開喊話「唯一支持周春米」，甚至說出「接班說」。

莊瑞雄今天在宣布初選記者會上說，指定接班人不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化，所以，維護邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全、曹啓鴻歷任縣長所建立的屏東傳統是我們每一個屏東人的責任。

莊瑞雄說，敬愛的屏東鄉親，歷史清楚告訴我們，指定只能守成，指定無法超越，「我們要選擇守成？還是選擇超越？這答案非常淸楚。」敬愛的屏東鄉親，歷史的企機就在我們的眼前，要勇敢的超越？還是畫地自限的守成？命運是被指定？還是自己決定？能否翻轉台灣尾的歷史宿命？展現超越自己，超越高雄的決心？就在現在，就在這次的選擇。

莊瑞雄也喊出「超越高雄」，並向高雄市長陳其邁喊話「其邁市長跑過點，我們要從後面努力追趕上來」，他知道高雄有台積電、有捷運、有高鐵，更有一個認真的陳其邁市長，屏東憑什麼能超越高雄?

莊瑞雄說，歷經多年的爭取，在蔡英文總統及蘇貞昌院長的大力支持下，終於排除萬難高鐵要延伸到屏東了，這也打通了屏東的任督二脈，蔡英文總統更是提出大南方聯盟，試圖扭轉重北輕南的產業結構，未來屏東會有更多的科技園區，更多產業進駐，會有更多的就業機會，這種翻天復地的改變，給予屏東前所未有的機會，只要我們把握住這個前所未有的歷史企機。