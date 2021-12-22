張亞中跑到民進黨中央耍關刀 要求蔡英文還原論文真相
孫文學校總校長張亞中上午在民進黨中央舉行「速還真」記者會，張亞中表示，真相是超越黨派、藍綠，今天他借關刀斬奸除惡，去除虛假，還原社會真正的真善美。他也邀大家10月25日一起到凱道集結，追求蔡英文總統論文真相。
張亞中表示，他所要訴求的「速還真」有三點。第一，蔡英文論文是真是假，必須釐清。如果蔡英文論文是假的，不只下台而已，還會讓台灣安全受到影響，身為總統應該還原真相。12月25日下午他將和資深媒體人彭文正一同邀請大家在凱道聚集，訴求還原論文真相，「如果論文不是真的，那總統的職位就是假的」。
第二，張亞中表示，台灣的歷史文化也在造假，小孩的教育有太多真假不分。他質問民進黨，蔣介石到底是不是228的元凶？如果民進黨能拿出證據，他願意捐出700萬元退休金。
張亞中說，第三就是真正的台灣史。因此他徵求大家一同來拍影片，還原歷史真相，讓真正的台灣史能夠得到大家的了解。「台灣史速還真」影片獲選最佳者，可獲得1萬美元獎勵。
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