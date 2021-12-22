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侯友宜幕後撰稿人？ 總召集人吳宗憲：我文筆沒那麼好

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜(右)、新北市法制局長吳宗憲(左)。圖／新北市法制局提供
新北市長侯友宜(右)、新北市法制局長吳宗憲(左)。圖／新北市法制局提供

新北市長侯友宜於本月13日晚間，在臉書發布《我對公投的看法》的千字文，內文以「我思故我在」開頭，談及父親、台灣、選舉的經歷還有隻身北漂的感慨，用字文情並茂，令外界質疑非侯友宜本人所寫，認為是新媒體小組總召集人吳宗憲操刀，吳宗憲則對此表示「我文筆沒那麼好啦！」

四大公投案全不同意，國民黨主席朱立倫立即喊出「要找回戰友不要找戰犯。」但戰鬥藍發起人趙少康認為侯友宜的千字文是影響藍營團結。外界也質疑千字文的撰稿內容並非出自侯友宜之手，而是新北市研考會利用大數據分析後，由新北市法制局長、新媒體小組總召集人吳宗憲代筆。

侯友宜對此表示，千字文是在2019年選舉的時候自己寫的，所有的核心價值都是自己寫，內文並沒做過分析。公投法的創制跟複決曾與法制局討論，文章核心價值就是公民投票做自己，人民決定大家團結和諧，帶動國家往前走。

新媒體小組總召集人吳宗憲表示，市長的公投千字文，在發布前的確有先討論關於公投的立法意義，當時向市長報告依憲法第17條人民有選舉、罷免、創制及複決之權。公投法第一條立法的目的是基於主權在民，並向市長侯友宜表達政黨雖然可以宣傳自己的理念想法，但是更應該負起責任將公投的同意與不同意好處、壞處都如實向人民說出。

他說，公投由人民心中所想的做選擇，這才是真正民主的價值。不該依政黨的喜好選擇性告知，或是誘導或是脅迫人民做出選擇，這部分也僅是向市長侯友宜提供法制面的專業意見。

吳宗憲表示，公投千字文是市長侯友宜於2019年出於對當時政黨惡鬥個人想法，新媒體小組不會干涉市長個人臉書內容，更不會管到文字那麼細的內容，對於被外界影射他是幕後撰稿人，吳宗憲表示「我文筆沒那麼好啦！唸書的時候作文分數都很低。」

公投 侯友宜

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