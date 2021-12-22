日本5縣食品解禁時間表？蘇揆：依據科學證據保護食安

「反萊豬」公投未通過，下一步面對開放日本五縣市食品門檻的時間表，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時重申，保護國人的食安是政府的責任，政府一定做到，而公投通過也看到全民意志，一方面我們對於整個食安非常重視，一方面也尊重科學的證據，也願意依照國際的標準，政府都會依據這樣來做。

蘇貞昌今天出席「捷運圓山站西側公辦都更案」開工動土典禮。

對於開放日本五縣市食品時間表，蘇貞昌日前就曾表示，公投結果很明白展現，國人同胞要求整個食品安全一定要依科學證據，願意遵守國際標準，也相信政府的嚴格把關，政府會根據這一個公投，民眾展現的意志以及態度，政府會更嚴格把關食安。

蘇貞昌也說，所有的食品進口，政府只有一個態度就是食安第一。蘇貞昌說，什麼叫做食安，就是依據科學證據，遵守國際規範，政府做事絕對會保護國人健康，政府一定會以科學證據來辦事，請國人同胞放心。