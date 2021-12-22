臺北市後疫情時代產業數位轉型白皮書2.0 市府扮火車頭 引領企業向前走

後疫情時代加劇產業數位轉型，臺北市政府將於2022年1月推出「臺北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書2.0」，強調建構臺北數位生態圈，加速虛實密切整合，透過「數位政府、數位法規及數位人才」三方面關鍵思考，深植產業數位 DNA。

深植產業數位 DNA三大關鍵思考

除了企業自身導入新科技、新思維的努力，陳志銘指出，面對新常態，要如何深植產業的數位DNA？我們必須從治理面、法規面到人才面，全面進行轉型。

一、數位政府：

藉由數位治理，我們可以創造更高效率的運作、提供給民眾更好的服務水準，並幫助城市找到可以同時兼顧發展和永續的作法，更能夠在面對疫情時，帶來更好的應變能力。

數位政府透過數位化的流程，以大數據AI分析為依據的政策擬定、即時回饋的滾動修正到發展虛實整合的市民服務新模式，數位治理創造了更高效率的運作、更好的服務，並幫助城市找到兼顧發展和永續的路徑，也在應對疫情時帶來更好的應變能力。

例如：北市府成立大數據中心建立資料研析中心，包括監測病毒感染的數位儀表板，為疫情變化的應變措施提供實證資訊，並評估疫情管制與鬆綁的最佳時機。

二、數位法規：

當各行各業都轉型為數位產業，新形態服務將不斷出現，因此，政策、法規面也應「超前佈署」，與數位創新共融，才能加速轉型發展，不讓過時的法規成為阻礙轉型創新的絆腳石。

例如：北市府勞動局針對員工遠距辦公制定相關法規；因應宅經濟的興起，政府與企業都有責任，促進「零接觸」的宅經濟發展，像臺北市制定市外送平台業者管理自治條例的初衷，就是希望能對滿街外送員提供相對應的保障。

另一方面，數位化的大舉發展，也加深對於資安、隱私等數位安全的隱憂，藉由法規面積極完善保護數位安全的措施，才能讓民眾信任、進而受益於新技術，進一步加速數位轉型發展。所以北市府率全國之先，成立「資料治理委員會」，確保智慧城市計畫符合數據保護和隱私保護。

三、數位人才：

陳志銘說，比起金錢能買到的科技硬體，擁有數位力的人才，才是下一波競爭中最寶貴的資產，各國、企業展開「數位人才戰爭」，競逐優秀的數位人才。政府的教育服務應該從學校教育，拓展為「全齡化」的終生學習機制，每個人都必須具備數位知識技能的時代。

例如危機感深重的新加坡早在2014年就開始推動「技能創前程」系列計劃，推動全民終生持續學習，所有年滿25歲的新加坡國民都獲得一筆500新幣（約1.1萬台幣）的技能創前程培訓補助；年滿40歲的中年人修讀教育部或精深技能發展局所支持的課程，更可享有9成以上的課程補貼。新加坡精深技能發展局並與高等教育機構、工會等各大機構合作提供「技能創前程數位簡介」，透過數位人才培養，進一步協助產業轉型。

而北市府先從校園出發，建構軟硬體兼具的數位校園4.0，打造瀏覽率超過8,087萬人次的臺北酷課雲；同時也透過產官學合作，培育企業所需的數位人才。

北市府於2021年9月正式推出酷課APP，運用科技提升行政整體效能，促進親師生三方緊密合作，並以6i（智慧學習、智慧教學、智慧社群、智慧行政、智慧保健及智慧綠能）為藍圖打造智慧校園4.0。 圖／臺北市教育局臉書

陳志銘說，數位政府、數位法規、數位人才三位一體才能真正打造出城市的數位經濟生態圈，當虛實整合的數位趨勢已勢不可擋，台灣企業面臨的轉型危機，並非是對前景的未知，而是如何重新建構數位生態圈的思維，重塑內部管理模式、實踐數位轉型。

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