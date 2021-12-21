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尼加拉瓜為何與台斷交？陳水扁指外交部「假會」發聲明

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統陳水扁。本報資料照
前總統陳水扁。本報資料照

尼加拉瓜日前宣布與我國斷交，這也是尼加拉瓜第二度與我國斷交，兩次斷交的尼國總統都是奧蒂嘉。前總統陳水扁今天表示，他認為這次斷交原因很簡單，11月7日尼國大選剛結束，奧蒂嘉當選，美國就說選舉有問題，我國又跟美國站在一起，再加上我國外交部又「假會」發聲明，對奧蒂嘉來講絕對不喜歡聽。

陳水扁今天接受「震傳媒」專訪，被問到如何看待尼加拉瓜與我國二度斷交？他表示，台灣的邦交國有很多都是左派傾中，但不是因為左派或傾中的人當總統，就一定會跟對岸建交或跟台灣斷交，這都未必。以奧蒂嘉為例，奧蒂嘉是2006年二度當選總統，一直做到現在，已經十幾年了，他第一次當總統時跟台灣斷交，這次經過36年又跟台灣斷交，但奧蒂嘉這一任當總統已經14年了。

陳水扁說，他曾出訪參加奧蒂嘉的就職典禮，當時奧蒂嘉說，「我們長期受中共資助，本來再次當選，我們就要跟中共建交，但我還是會繼續維持跟中華民國的外交關係」，聽完這些話，大家就安心下來。中間有一些風風雨雨，但也拖到現在。

陳水扁解釋，尼國1985為什麼要跟台灣斷交？原因很簡單，因為尼國原本是軍政府掌權，奧蒂嘉推翻獨裁政權才上位，後來又靠民選上台，奧蒂嘉當軍政府頭的時候，台灣支持「尼加拉瓜游擊隊」，和美國站同一邊，因此奧蒂嘉認為「我當軍政府時你來反我，等我當選當然就跟你斷交。」

陳水扁說，這次也很簡單，奧蒂嘉11月才剛當選，美國就說選舉有問題，台灣又跟美國站在一起，我國外交部還發聲明建議尼國遵循民主機制，「不知道是假會（台語）還是怎麼樣」，對奧蒂嘉來講絕對不喜歡聽，這次斷交純粹是因為美國不支持尼國選舉，得不到歐美國家承認，而中國承認因此也就繞過去了，他覺得原因沒有那麼複雜。

對於中共對台灣打壓，陳水扁說，中國共產黨一心一意就是要台灣，中共的憲法也是這樣寫，課本也是這樣教，因此不管什麼獨都是獨，台獨、華讀都一樣，「他們就是沒辦法接受，就是我們的敵國，就是要消滅台灣。」

陳水扁說，「敵人要這樣對我們，我們就要心理有數，很多事情都是要跟不要而已，太多行政手段可以搞，也可以文攻武嚇，所以國內自己要團結，「很多人說敵人對我們那麼壞，但敵人怎麼會對我們仁慈」？所以對岸挖邦交國也是正常，他當總統時採取「攻勢外交」，覺得「我也可以拿你的」，因為「你不拿他的，他也要繼續拿你的，你要玩我就跟你玩」，國際政治很現實，有實力就有公道，沒實力就沒公道。

斷交 美國 陳水扁 尼加拉瓜

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