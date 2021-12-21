綠委以人數優勢將公務預算逕付二讀 專家：違背審查程序

民進黨立法院黨團今天以人數優勢將明年度中央政府總預算案的公務預算以表決方式逕付二讀。熟悉立院議事運作規則的人士表示，總預算有「中央政府總預算案審查程序」，民進黨團的作法違背審查程序，沒有程序正義，若要「硬幹」就是墮落，不能因為被在野黨杯葛就這樣，應該要走常軌處理，讓財委會開會討論。

根據「中央政府總預算案審查程序」，總預算案由各委員會分別審查，總預算案提報院會前，應由財政委員會研擬年度總預算案審查日程，並依前項規定研擬年度總預算案審查分配表併同總預算案提報院會後，交付財委會依分配表及日程將預算書分送各委員會審查，各委員會審查總預算案完竣後，應將審查報告函送財委會，財委會應於院會決定時限內，依各委員會審查報告彙總整理提出年度總預算案審查總報告提報院會。

這名人士表示，總預算案的審查有既定流程，議案交到委員會後一定要完成審查才能送出，過去曾有某單位的預算有五個主決議，委員會只審部分，結果送到程序委員會就被退回，現在民進黨團只抽出公務預算部份逕付二讀，沒有審查報告、沒有彙整等於「沒有案」，若之後在院會要用表決方式通過，總預算案和前瞻預算不同，不能包裹表決，難道要像在委員會審預算時按照條、款、項、目一樣樣重新來嗎？他不認為這樣會比較快。

這名人士說，過去也曾發生過財委會將報告分批送院會，分批送也要經過黨團協商，民進黨不能因為杯葛就用這樣的方式處理預算，應該要走正常管道，要溝通，若溝通無效，財委會可以開會討論，看是否已完成審查者就先彙整送院會，其他的再另外處理，所以以前王金平擔任院長時花很多心力協商，把四千多案處理到剩三十幾案才表決，現在都不溝通，國會議長應該要有責任感趕快處理。

立院法制局認為這符合立院職權行使法，這名人士表示，這是不一樣的，說出這回答的人完全不理解狀況，中央政府總預算案的處理方式一定要按照中央政府總預算案審查程序，因為總預算案有其特別性，所以有一套程序，這跟能不能逕付二讀完全無關，民進黨團硬抽出處理等於沒有案了，也等於委員會「空掉了、白做工」，這樣的議事流程有很大問題，「國會不能多數霸道，不是每個東西都可以硬表決」。