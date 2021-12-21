歐盟承認我疫苗接種證明 外交部：再次肯定我防疫成果
歐盟執委會通過決定，承認台灣所發行的COVID疫苗接種數位證明，將自12月22日開始生效；我外交部歡迎並感謝歐盟的決定，表示這是歐盟再次肯定我國的防疫成果。
外交部今晚表示，此次台灣政府所核發的數位接種證明獲歐盟承認，不僅代表我國數位疫苗認證系統與歐盟系統在技術上充分相容對接，也是歐盟對我國政府近兩年來防疫成果的再次肯定；外交部建議國人前往歐盟及申根國家旅行前，務必先行瞭解擬前往國家的入境相關規定，以確保行程順利。
外交部指出，我國所發行的疫苗接種數位證明獲得歐盟承認，代表來自台灣的合法居民（不分國籍），只要持憑我國政府核發、獲歐盟藥品局（EMA）授權核准疫苗的接種數位證明，即可自由進入歐盟及申根區，毋需再另外出具登機前72小時核酸檢測（PCR）陰性採檢證明，入境後也可免除居家隔離。
自新冠肺炎疫情於去年初在全球爆發以來，歐盟於今年7月1日起正式開通使用「歐盟COVID數位證明」（EU Digital COVID Certificate, EUDCC），目前僅有新加坡、紐西蘭及以色列3個亞洲及亞西國家加入該系統。
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