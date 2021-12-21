趙少康：我從來沒說過侯友宜是戰犯

四大公投結果出爐，國民黨主張四個同意落敗。中廣董事長趙少康今表示，民進黨和側翼忙著替國民黨找戰犯，到處見縫插針，他要鄭重澄清，「我從來沒指控侯友宜市長是戰犯」，昨天在Yahoo論壇「鄉民來衝康」節目的發言也沒有說侯友宜是戰犯，而是工作人員整理文字稿時出現錯誤。

趙少康解釋，該文字稿讓外界有作文章的空間，他今天已經要求文章立刻更正，Yahoo也發了澄清說明還原事實。他要再次強調，國民黨努力過，公投結果由全民一起承擔，我們沒人可以置身事外，不需要追究任何人責任。

趙少康表示，新北市長侯友宜投票前發表的千字文讓藍軍士氣受到挫折，身為意見領袖，他當然要反映基層的意見，但他也對侯的立場充分體諒，因為有三座核電廠設在新北市，能理解侯無法表態的為難。侯後來表示自己會去投票時，他也立刻留言肯定，完全是對事不對人，沒有特別意圖。

趙少康說，這次公投，黨中央辦了2000多場說明會，戰鬥藍發起在六都舉辦六場只是略盡棉薄之力、做該做的事，卻被有心人士說成是「用媒體高聲量綁架黨中央」，讓他不禁要問：「如果今天戰鬥藍連一場說明會都不辦，大家是不是又要說戰鬥藍故意杯葛黨中央？」

趙少康表示，說戰鬥藍綁架黨中央，未免太小看黨中央了。事實上是，戰鬥藍處處配合黨中央，連12月17日中正紀念堂門口的群眾大會場地，都是戰鬥藍請人去借、然後轉給黨中央成功舉辦的。藍營力量有限，不像民進黨有這麼多的宣傳資源。

趙少康說，這次公投結果國民黨確實輸了，但民進黨也沒有贏。儘管如此，戰鬥藍著重的台北、新北，這次公投結果都維持優勢，桃園還大贏，台中也至少過了一項，戰績卓著，怎麼會是什麼戰犯？

趙少康表示，民進黨仗著四項公投案都被封殺的優勢，立即強勢推動竹竹合併升格、核食開放、明年度預算逕付二讀等議題的強渡關山，此刻的國民黨沒有內鬥、內亂的本錢，更不能被擊倒，必須繼續為台灣的未來團結努力，才能對抗民進黨肆意妄為的傲慢！