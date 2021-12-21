綠強行表決將明年總預算逕付二讀 在野批：完全鴨霸

民進黨立法院黨團今以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，為我國國會史上第一遭。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，「是否公投後，民進黨認為完全鴨霸是他們的方式？」

邱臣遠說，跳過委員會實質審查，不但造成國會權力被剝削，民進黨4年前信誓旦旦宣示達成人民國會、開放國會、專業國會的改革方案，現在也聽起來格外諷刺。他呼籲，民進黨身為執政黨、國會多數，應跟朝野各黨積極溝通，不要沒收其他在野黨權力，不要讓專業審查失去意義。

時代力量立法院黨團表示，雖民進黨團今上午議案是為了處理兩大黨惡鬥下，國民黨團於委員會延宕排審機關預算排審時程的現況，然而此議案卻也剝奪相關委員會審查預算的程序，違反委員會中心主義，也排除有關機關首長於委員會審查總預算時列席報告、備詢及提供有關資料，讓立法委員進行預算審查參酌的可能性。

時力黨團說，在國民黨團延宕情形下，民進黨團應優先選擇依法進行「延會」方式處理為妥，預算案逕付二讀此例一開，恐成為立法院預算審查程序上的惡例。「時力黨團要再次表達堅決反對的立場，也請執政黨三思」。