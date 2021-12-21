綠突襲將明年總預算逕付二讀 立法院法制局認證無前例
民進黨立法院黨團今天以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，這是首次以表決方式終止公務預算在委員會的審查，逕付二讀。本報記者求證立法院法制局，法制局表示，符合立法院職權行使法，但預算案確實是第一次以此方式逕付二讀。
立法院法制局人員指出，依據立法院職權行使法第八條規定，政府機關提出之議案或立法委員提出之法律案，應先送程序委員會，提報院會朗讀標題後，即應交付有關委員會審查；但有出席委員提議，二十人以上連署或附議，經表決通過，得逕付二讀。
立法院法制局說，中央政府總預算案為行政院提出，屬於政府機關提出之議案，今經院會決議逕付二讀，符合立法院職權行使法規定。至於是否首次發生預算案逕付二讀？法制局也坦言「是第一次」。
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