韓國瑜「韓先生來敲門」出書了 明年1月2日辦見面會
高雄市前市長韓國瑜在被罷免半年後，開始啟動「韓先生來敲門」，到全台灣各處角落關心需要的人們，進行一連串公益活動；在近一年後，韓國瑜將走訪各地經驗集結成書，《韓先生來敲門》今天正式上市，並於明年一月二日舉行「善良微光見面會」，韓也將預告自己的下一步。
韓國瑜官方頻道「當善良微光凝聚」影片(https://www.youtube.com/watch?v=mfNxFzks_KQ)也在今天上線，介紹韓國瑜書中的12位主角，他們也將在明年見面會當天與大家見面，與韓國瑜一起邀請大家來做公益，點亮微光。
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