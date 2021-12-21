民進黨團逕付二讀111年預算 藍批創下立法院最惡劣先例

今天民進黨團在立法院院會史無前例的將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，交付協商。國民黨立院黨團痛批，這完全是破壞民主機制，創下立法院最惡劣的先例，這不是民主獨裁 什麼才是獨裁？

國民黨團表示，立法院全面改選以來至今第十屆，近30年來經歷多次政黨輪替及朝小野大等種政治局面。在國民黨掌握國會多數時期，不論遇到多大的政治難題，從未做過、也從未想過要將總預算案由委員會抽出逕付二讀，這不僅是對國會的不尊重，也是對立法院各委員會的不尊重、更是對民主機制的踐踏。民進黨口口聲聲說的「委員會中心主義」又到那裡去了？

國民黨團指出，民進黨至第九屆起掌握國會多數以來，不斷創造惡例，不論是前瞻特別預算第一期審查時，將在野黨提案全數包裏表決，現又針對中央政府總預算逕付二讀，完全剝奪立委及在野黨委員監督預算的職權，民進黨已經把立法院當立法局。現在根本是想將立法院當成行政院的「禁臠」、「圍事小弟」。這是中華民國國會史上最黑暗的一天。蔡英文政府向「民主獨裁」又跨出歷史性的一大步。

國民黨團批評，民進黨團柯建銘總召自蔡英文執政5年多來，不斷在立法院創下各項議事惡例，近來將「地制法」修惡，只為一人修法。現又將尚在審議中的中央政府總預算由委員會抽出逕付二讀，是中華民國立法院有史以來最没有「政治操守」的「權臣」，立法院還要被柯建銘糟蹋到何時？

國民黨團呼籲民進黨政府、更呼籲立法院院長游錫堃，今天院會為什麼不親自主持？放任副院長蔡其昌如此為虎作倀，作賤立法院、作賤立法院職權，更是作賤您自己。今天民進黨黨團的所做所為，游院長都没有意見嗎？

面對民進黨團如此的胡作非為，國民黨團在此公開呼籲，游錫堃院長應立即召集朝野黨團協商，解決當前政治爭議及僵局，維持做為立法院院長的該有的議事中立。否則所有的後果都將由游錫堃院長及民進黨團一黨承擔。切勿自誤！