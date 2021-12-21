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台日執政黨「2＋2」會談 羅致政：日本食品不會成焦點

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委羅致政表示，日本食品不會直接成為這次「2＋2」會談的焦點，因為當時默契是就台日間廣泛的經貿合作交換意見，也不會有官員參與談判。圖／報系資料照
民進黨立委羅致政表示，日本食品不會直接成為這次「2＋2」會談的焦點，因為當時默契是就台日間廣泛的經貿合作交換意見，也不會有官員參與談判。圖／報系資料照

民進黨日本自由民主黨24日將再次舉行「2＋2」會談，外界關注是否觸及日本福島五縣食品開放議題。民進黨立委羅致政今天表示，日本食品不會直接成為這次「2＋2」會談的焦點，因為當時默契是就台日間廣泛的經貿合作交換意見，也不會有官員參與談判。

民進黨國際部今天舉辦「公投結果分析：影響與意涵」座談會，包括羅致政、民進黨副秘書長林飛帆、兩岸政策協會理事長譚耀南、遠景基金會執行長賴怡忠、國立中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁皆與會。

對於「2＋2」會談，羅致政表示，是黨跟黨的會談，不涉及實質議題談判，美日台三角關係一直有很好的基礎，美日是很好的借鏡，美豬的議題在這次公投得到解決，台灣和日本之間也會堅持在國人健康和國際標準前提之下進行相關接觸，而日本食品不會直接成為這次會談焦點，當時默契就是希望就台日之間廣泛的經貿合作交換意見，會談只有一個小時，不會碰觸到太多細節，將由雙邊國會議員交流，不會有官員來參與談判。

日本 民進黨 羅致政

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