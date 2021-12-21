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旅館清空旅客被迫自費居檢？ 羅一鈞：全改住公費集檢所

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

桃園防疫旅館群聚，原隔離者檢驗出陰性，仍要再換旅館隔離，需要再多出隔離費用難負擔，讓隔離者感受不合理。中央疫情指揮中心醫療應變副組長羅一鈞指出，目前會安排至公費集中檢疫所入住。

有隔離者反映，檢驗出是陰性的人，居住滿後，仍要自費第二次換一家防疫旅館，再重新隔離一次，這並不合理。政府應該負擔隔離費用才對。

羅一鈞表示，桃園旅館的房客不論回溯、召回或仍入住的旅客，都會安排至集中檢疫所，不用自己再找自費旅館，目前若採檢都陰性者，只要期滿會再採一次陰性，就可解除隔離，也不必再重新待14天。

此外過去指揮中心說明，桃園旅館環境採檢有一處陽性反應，地點及可能感染源為何。羅一鈞說，該房間可能在清消後有遺漏，已知陽性處為確診者房間，他處或公共場所採檢沒檢出陽性。

桃園 羅一鈞 集中檢疫所

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