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蘇貞昌選總統壯志已塵封？陳水扁：未來很難講

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖／《新聞不芹菜》提供
圖／《新聞不芹菜》提供

四大公投案落幕，四案全都由「不同意票」封殺，且未過門檻，民進黨被視為大勝，黨內人士預估，接下來行政院蘇貞昌也將繼續穩坐閣揆寶座，至少延續到2022年。不過前總統陳水扁今天表示，他認為院長是政治任命，要看總統的需要來決定，如果有一天有其他政治考慮要做調整，這跟做好做壞並沒有必然的關係。

陳水扁今天接受「震傳媒」節目「新聞不芹菜」專訪，談到蘇貞昌的未來發展，他表示，總統任命院長，「一定是做好就要繼續做？做不好就要下來？不是這樣看的。」他更拿外交譬喻，「有時候你也知道，還沒斷交之前也說兩國關係很好，然後就斷交了。」

至於蘇貞昌以後要不要選總統？昔年壯志已塵封了嗎？陳水扁笑答，「劇本早就寫好，只是不能偷看，他怎麼能夠偷看？」他認為，未來也很難講，「我覺得這個東西是看蔡總統怎麼想，如果誰要，誰硬要或硬要靠關係，那都沒有用，重點就是總統一個人怎麼想，她會提一個強而有力的人，她不會提穩輸的，這一點我們要對她有信心。」

陳水扁表示，院長是政治任命，要看需要來決定，如果有一天有其他政治考慮要做調整，這跟做好做壞沒有必然的關係，做好但做久也可能要調整。他提到，像以前游錫堃擔任他的行政院長三年，做得不錯，他也很感動，也一起贏了2004選舉，「當時我跟他說，這不是總統大選，也是游內閣信任投票，所以你繼續做」，但是之後就永遠都一起同進退？這樣不可能。

陳水扁說，「永遠給你做，其他人就沒機會，很多人在排隊，所以有時候階段性任務完成，做到最好的時候，讓大家覺得離開很可惜，但調整職務完全看總統的思維，跟公投結果沒有必然關係。」

被問到桃園市長鄭文燦有機會當閣揆嗎？陳水扁說，當然要看總統怎麼想，現在很簡單，六都提名權都是總統兼主席決定，那2024也要比照辦理？也要給總統兼主席決定？這也很難講，「有這個例子在先，六都市長都可以，總統選舉為什麼不可以？」他也說，「總統要提名什麼人來接班，提前就要布局，包括你缺什麼我就給你補什麼，什麼都有可能。」

被問到鄭文燦是否應該加強中央經驗？陳水扁認為的確是如此，但是不一定要當院長，沒有必然，「過去經驗告訴我們，當行政院長要選總統，會很困難，這個角度就代表沒有必然。」

陳水扁 行政院 蘇貞昌

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