綠表決將明年公務預算逕付二讀 柯建銘批藍走極端反對

國民黨立法院黨團拒審明年度預算，民進黨立法院黨團今天以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，這是首次以表決方式終止公務預算在委員會的審查逕付二讀。柯建銘指出，歷史上還沒有人拒審總預算，國民黨為了公投拒絕協商、拒審總預算，極端反對走到極致。

民進黨團今天中午也開始在議場前輪班排隊，將幹事長劉世芳說，今天抽出總預算逕付二讀，但可能在周五院會的議事錄會被翻案，因此排隊輪班要確保不被翻案。

「面對國民黨毫無理性的極端行為，可以不自力救濟嗎？」民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，總預算裡有軍公教加薪、育兒津貼等案子，身為國會多數黨，有責任主導議程安排和法案處理，「否則會被卡死了。」但抽出逕付二讀，國民黨團似乎還沒有反應過來，來的人不到一半。

柯建銘指出，總預算即便下星期審完，再做審查報告已經是1月多，這會期即便開臨時會，因協商冷凍期要1個月，2月1日就過年，到時會連表決的機會都沒有，總預算可以不過嗎，「我們可以不自力救濟嗎？」