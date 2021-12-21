快訊

不跟進英國？第三劑疫苗間隔不縮短 李秉穎曝2原因

中職／打爆富邦換總仔 網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

綠表決將明年公務預算逕付二讀 柯建銘批藍走極端反對

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

國民黨立法院黨團拒審明年度預算，民進黨立法院黨團今天以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，這是首次以表決方式終止公務預算在委員會的審查逕付二讀。柯建銘指出，歷史上還沒有人拒審總預算，國民黨為了公投拒絕協商、拒審總預算，極端反對走到極致。

民進黨團今天中午也開始在議場前輪班排隊，將幹事長劉世芳說，今天抽出總預算逕付二讀，但可能在周五院會的議事錄會被翻案，因此排隊輪班要確保不被翻案。

「面對國民黨毫無理性的極端行為，可以不自力救濟嗎？」民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，總預算裡有軍公教加薪、育兒津貼等案子，身為國會多數黨，有責任主導議程安排和法案處理，「否則會被卡死了。」但抽出逕付二讀，國民黨團似乎還沒有反應過來，來的人不到一半。

柯建銘指出，總預算即便下星期審完，再做審查報告已經是1月多，這會期即便開臨時會，因協商冷凍期要1個月，2月1日就過年，到時會連表決的機會都沒有，總預算可以不過嗎，「我們可以不自力救濟嗎？」

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

蔡適應：升格不能不討論基隆 已向柯建銘撤簽修法提案

立法院出現蓮霧耶誕樹 周春米行銷屏東蓮霧

竹竹合併 國民黨團籲柯建銘、綠委撤簽別成歷史罪人

傳綠委急撤新竹升格連署 國民黨：柯建銘挾天子令諸侯

相關新聞

台日執政黨「2＋2」會談 羅致政：日本食品不會成焦點

民進黨與日本自由民主黨24日將再次舉行「2＋2」會談，外界關注是否觸及日本福島五縣食品開放議題。民進黨立委羅致政今天表示...

旅館清空旅客被迫自費居檢？ 羅一鈞：全改住公費集檢所

桃園防疫旅館群聚，原隔離者檢驗出陰性，仍要再換旅館隔離，需要再多出隔離費用難負擔，讓隔離者感受不合理。中央疫情指揮中心醫...

蘇貞昌選總統壯志已塵封？陳水扁：未來很難講

四大公投案落幕，四案全都由「不同意票」封殺，且未過門檻，民進黨被視為大勝，黨內人士預估，接下來行政院長蘇貞昌也將繼續穩坐...

公投之外：談審議式民主為何會缺席？

可能在一些人的心中，還相信或期盼著「審議民主是一個代議民主的補充，試圖讓公民更積極、直接地影響政策，也希望公共政策的形成過程有更多說理與溝通。」並以為「更『重大』的政策應該也要有審議式民主的方法來做，討論的過程與結論要對政策有一定的影響力」。而我能夠想像，在今年，想到公共政策、說理溝通，很難不想到的一件事：公民投票。

綠表決將明年公務預算逕付二讀 柯建銘批藍走極端反對

國民黨立法院黨團拒審明年度預算，民進黨立法院黨團今天以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，這是首次以...

桃竹基公投開出「4好」 鄭文燦、林右昌、林智堅仕途恐內傷？

四大公投案落幕，民進黨的四個不同意「完封」國民黨，選情冷，無法催出選票，最終回歸到藍綠基本盤對決，其中值得觀察的是民進黨執政的7個縣市之中，桃園市、基隆市、新竹市卻開出「四個同意」，對於政治仕途上有意繼續邁進的鄭文燦、林右昌、林智堅來說，是否是警訊？對民進黨而言，這三個縣市是真的藍大於綠？還是有另外解讀？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。