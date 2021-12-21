【重磅快評】唐鳳被消失 蔡英文學毛澤東的舊聞和無聞

政委唐鳳近日密集外交出擊，卻在一周內連續「被消失」。10日參加美國舉辧的全球民主峰會，唐鳳視訊中途「被消失」；16日參加具有韓國官方背景的「2021第4次工業革命全球政策會議」，唐鳳在上場前又臨時「被消失」。

美國說是「技術原因」，韓國說是「考量兩岸關係各層面」，大家都知道美韓的真正意思。我外交部幫美方打圓場，卻斥責韓方失禮，並表達嚴重抗議。但外交部沒有說明16日一大早發生的事，為什麼到20日晚上才發出新聞稿？

韓國13日宣布展開加入CPTPP程序，蔡英文總統反應很快，當天就在臉書發文，把韓國拿來為不同意「反萊豬」公投助勢，強調韓國開放萊牛萊豬，台灣若「反美豬」，加入CPTPP將落後韓國。

但唐鳳16日還沒上架就「被消失」，蔡政府卻到20日才告訴民眾韓國很失禮。16日更逼近公投，蔡政府撿到槍，卻不敢掃射？有違其公投「抗中保台」意旨。或者是擔心外交無能，後座力更自傷？

16日，美國副國務卿費爾南德斯正在南韓出席第五屆美韓官民合作經濟論壇，17日還出席第六次美韓戰略經濟對話。白宮拉黑唐鳳，南韓只是有樣學樣，但美國副國務卿正在首爾，蔡政府當時有氣不便發作嗎？

毛澤東搞宣傳，有新聞、有舊聞、有無聞；蔡英文搞內外宣，也有新聞、舊聞和無聞。

在蔡政府大外宣變大內宣的轉譯工程中，唐鳳參加民主峰會，蔡政府早早大作內外宣「新聞」。但唐鳳被白宮拉黑，蔡政府原本靜默吞下去，要讓整個事件「無聞」。未料路透獨家揭露，「無聞」瞬間變「新聞」，蔡政府灰頭土臉。公投前夕，唐鳳在南韓「被消失」，蔡政府則乾脆拖過公投再說，讓「新聞」變「舊聞」。

蔡政府大內外宣的新聞、舊聞和無聞，報導什麼、什麼時候報導，或根本不報導，端視政治情勢的發展與蔡政府的實際需要而定。