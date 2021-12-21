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臨時取消唐鳳演講 外交部：韓方不說明理由更加失禮

聯合報 / 記者張加／即時報導
行政院政務委員唐鳳。報系資料照片
行政院政務委員唐鳳。報系資料照片

南韓政府「第四次工業革命委員會」臨時取消行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，外交部發言人歐江安今表示，韓方在會議舉行當天臨時取消邀請是非常失禮的，「不說明理由更加失禮」。

歐江安說，將持續與韓方保持溝通，持續表達我方嚴正不滿，若有相關進展，會再對外進一步報告。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，歐江安回應媒體提問南韓取消唐鳳演講邀請、尼加拉瓜與我斷交後撤館進度、公投後台美關係等議題。

歐江安表示，目前我國駐尼加拉瓜大使館各項撤館作業已進入最後階段，我國駐尼國大使李岳融已返抵台灣，其他大使館及技術團人員將於12月23日全數完成撤離；至於有關我國購置的駐尼國大使館的後續處置，外交部將在處理告一段落後及待我方人員撤離後進一步分享相關資訊。

歐江安指出，外交部在尼加拉瓜政府宣布與我國終止外交關係前，即已掌握相關資訊，外交部次長俞大㵢在12月3日曾召見尼國駐台大使李蜜娜（Mirna Rivera）表達我國對情勢發展的嚴正關切；外交部之後曾再兩度約晤李蜜娜大使，但是均遭到托辭婉拒。

外交部基於維護國家主權及尊嚴，自12月10日起終止與尼加拉瓜的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員，並依對等原則，已通知尼國駐台使館人員於12月23日前離境。

外交部昨指出，南韓政府「第四次工業革命委員會」16日清晨臨時取消唐鳳原訂於當天在「2021第4次工業革命全球政策會議」線上演講邀請；對於韓方的失禮行為，外交部已召見南韓駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓代表處唐殿文大使也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。

歐江安昨補充說明，第四次工業革命委員會於會議台北時間16日上午7時50分以電郵通知唐鳳辦公室臨時取消邀請，稱原因為「考量兩岸關係各層面」，但是我國駐韓代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明原因。

外交部 歐江安 唐鳳

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