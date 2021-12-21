國會首次！綠委強行表決將明年度公務預算逕付二讀

民進黨立法院黨團今天以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，這是首次以表決方式終止公務預算在委員會的審查逕付二讀；民進黨團幹事長劉世芳說，之後可以政黨對政黨協商，若國民黨立法院黨團不願意協商，就按照議事程序，一個月冷凍期後在臨時會處理總預算。

國民黨立法院黨團先前不滿行政院在媒體刊登廣告宣傳美豬，中油也在報紙上宣傳三接案，認為違反行政中立，要求行政院長蘇貞昌出面道歉，並宣布全面暫停審查111年度中央政府總預算，立法院多個委員會的預算都未完成審查。

劉世芳說，民進黨團上周五提出這個案子，考量到現在已經12月中，只剩下一次院會，若按照目前進度，至昨天為止，國民黨還有五個委員會的預算審查還沒完成，在時間上有很大壓力，且公務預算中有很多新增預算，例如軍公教加薪等，因此抽出表決逕付二讀。

劉世芳說，之後立院黨團之間可以以政黨對政黨之間協商，若國民黨團不願意，就按照議事程序，等一個月後在臨時會處理，但無論如何一定要在1月底前完成中央政府總預算三讀。