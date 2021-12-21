快訊

北市女「疑本土病例」莊人祥曝最終採檢PCR結果

直播／今本土+0！新增10例境外移入 無死亡個案

國會首次！綠委強行表決將明年度公務預算逕付二讀

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立院院會。記者曾學仁／攝影
立院院會。記者曾學仁／攝影

民進黨立法院黨團今天以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，這是首次以表決方式終止公務預算在委員會的審查逕付二讀；民進黨團幹事長劉世芳說，之後可以政黨對政黨協商，若國民黨立法院黨團不願意協商，就按照議事程序，一個月冷凍期後在臨時會處理總預算。

國民黨立法院黨團先前不滿行政院在媒體刊登廣告宣傳美豬，中油也在報紙上宣傳三接案，認為違反行政中立，要求行政院長蘇貞昌出面道歉，並宣布全面暫停審查111年度中央政府總預算，立法院多個委員會的預算都未完成審查。

劉世芳說，民進黨團上周五提出這個案子，考量到現在已經12月中，只剩下一次院會，若按照目前進度，至昨天為止，國民黨還有五個委員會的預算審查還沒完成，在時間上有很大壓力，且公務預算中有很多新增預算，例如軍公教加薪等，因此抽出表決逕付二讀。

劉世芳說，之後立院黨團之間可以以政黨對政黨之間協商，若國民黨團不願意，就按照議事程序，等一個月後在臨時會處理，但無論如何一定要在1月底前完成中央政府總預算三讀。

立法院 國民黨 民進黨

延伸閱讀

推大新竹拚地制法修法 綠委即起排班守議場搶周五遞案

北機站調查官買黑槍 王俊力：一定從嚴、從重處理

高雄5立委籲快設公廣南部台 文化部：積極爭取預算中

高嘉瑜被男友施暴 民進黨團：公開譴責強凌弱

相關新聞

國會首次！綠委強行表決將明年度公務預算逕付二讀

民進黨立法院黨團今天以人數優勢，將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，這是首次以表決方式終止公務預算在委員會的審...

【重磅快評】唐鳳被消失 蔡英文學毛澤東的舊聞和無聞

政委唐鳳近日密集外交出擊，卻在一周內連續「被消失」。10日參加美國舉辧的全球民主峰會，唐鳳視訊中途「被消失」；16日參加...

臨時取消唐鳳演講 外交部：韓方不說明理由更加失禮

南韓政府「第四次工業革命委員會」臨時取消行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，外交部發言人歐江安今表示，韓方在會議舉行當天臨...

2兆總預算逕付二讀 民進黨的粗暴連當年萬年國會也沒如此荒謬

民進黨團今（21日）天在立法院院會發動突襲，將仍在審議中的民國111年中央政府總預算案從所有立法院各委員會抽出，由立法院院會通過逕付二讀。高達2兆2620億6418萬9000元的中央政府總預算，就這樣草率魯莽地，在一毛未刪，沒有任何決議之下，跳過初審程序，這個執政黨號稱民主進步，卻粗暴無禮，大開民主倒車，即使是萬年國會時代，都不曾有這樣荒謬的演出。

民間團體促移除蔣介石銅像 儀隊操演改至自由廣場

逾百個民間團體今天發表共同主張，訴求作為最大威權象徵的蔣介石銅像一定要移除，尚未移除前，堂體大廳大門應暫時關閉，三軍儀隊...

國民黨備戰2022 最快農曆年後公布提名辦法

國民黨在公投失利後，為力拚台中立委補選勝選，黨主席朱立倫已兩度與顏家會面，確立選戰策略；而重中之重的2022年地方選舉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。