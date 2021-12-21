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大新竹合併 民眾黨：因人設事的政治酬庸

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨團立委邱臣遠、蔡壁如及張其祿開記者會，呼籲縣市合併要經過充分溝通。圖／民眾黨提供
民眾黨團立委邱臣遠、蔡壁如及張其祿開記者會，呼籲縣市合併要經過充分溝通。圖／民眾黨提供

新竹合併升格議題延燒，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，呼籲蔡總統拉高層次召開國是會議，合理的國土規畫應以縣市平權為原則，縣市合併升格應與行政區劃及財政劃分一併討論。「因人設事的政治酬庸大可不必」。

民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第四條修正草案」，預計最快24日院會可付委審查，將原條文「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」中的「且」改成「或」。

邱臣遠今天與黨團立委蔡壁如及張其祿開記者會，呼籲縣市合併要經過充分溝通，政府應召開國是會議，就改革縣市資源分配問題，納入「國土計畫法」與「財政收支劃分法」一併討論。

「國土規劃不是職涯規劃，縣市合併升格也不是縣市首長升職」，邱臣遠說，如果不是從國土、財政和都市發展的角度出發，只是為了個人的政治前景就要在選前急匆匆的修法合併，這種因人設事的政治酬庸真的是「大可不必」。

邱臣遠說，高雄在2011年縣市合併之初，人口還有277萬3千人，但今年十月卻只剩275萬1千人，顯然並未解決高雄人口外移的問題。此外，台南市的新營近年逐漸走向沒落，新北升格後雙北雙都也造成基隆市的邊陲化效應更嚴重，都突顯了六都改制後未能帶動周邊發展，反而產生都市磁吸效應。

張其祿說，應該先解決「富都窮縣」的問題，因為直轄市六都獲得近71％統籌分配款，其餘縣市分剩餘29%，不公平的分配加深城鄉差距。

蔡壁如質疑，若是新竹縣市合併升格，夾在大新竹和台中市之間的苗栗縣怎麼辦？恐怕淪為「棄嬰」。

縣市合併 邱臣遠 新竹

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