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影／三立委推薦片 顏寛恒 「盧小小」綽號曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委許淑華等3名立委，拍影片推薦顏寛恒。圖／取自顏寛恒臉書
立委許淑華等3名立委，拍影片推薦顏寛恒。圖／取自顏寛恒臉書

台中市第二選區立委補選投票日已接近，國民黨候選人顏寛恒今天臉書PO出，3位立委真情推薦他的影片，包括立委江啟臣許淑華和楊瓊瓔，三人一致說，顏寛恒原本是臉皮薄的人，卸任立委後，為了對選民的承諾建設，常一天打10多通電話請這3位立委幫忙，江啟臣因此叫顏寛恒「盧小小」，晚上10點多還打電話來。

顏寛恒今天的臉書寫著，他2020年卸任立委後，最常通電話的，就是這3位委員，一位她要叫阿姑，一位要叫阿姊，一位是他的好兄弟，因為日也call，夜也call，拍攝現場，差點從推薦影片變成吐槽大會。

顏寛恒說，很感謝他們3位和這段期間幫助他兌現選民承諾的所有立法院好同事們，他說對大家也非常抱歉，因為委員們都有自己的區域要服務，還要協助他的服務案件，「盧小小」應該是非常委婉的形容詞了。

顏寛恒承諾，他一定會全力以赴，一步一腳印爭取大家的支持，回到立法院，為地方繼續努力，臉書最後不忘提醒這3位立委「拜託大家還是要接一下我的電話」。

江啟臣 立法院 許淑華

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