「以前什麼都要、最在乎自己」女兒天生重度聽損確診後 謝國樑變愛哭中年大叔

女兒確診了，自己完全無法跟外人講

最初小愛確診時，我實在沒有辦法告訴任何人發生了什麼事，我的身邊沒有任何朋友可以給我任何資訊。因為當時我所認識的朋友中，沒有任何人有過類似的經驗，所以一切都只能靠我自己上網摸索，當下我甚至連談論這件事情的能力都沒有。就連跟我很親近的哥哥嫂嫂，我也完全沒能跟他們提起。

我之所以會有這樣的反應，主要是因為當時小愛的情況還有太多不確定，一切都可能有變化，所以我心想就算講了也沒有用，沒想到後來認識詹斯敦，我才知道他也跟我一樣，我們都在孩子剛剛確診時，完全無法跟任何人提及這件事，只能一個人在黑暗中苦苦摸索。

（本文出自《為愛重生》，未經同意禁止轉載。)

詹斯敦兒子衛斯理 雙耳極重度聽損

詹斯敦最初知道兒子衛斯理被確診為雙耳極重度聽損時，他也是完全無法告訴其他人，直到衛斯理接受電子耳手術，開刀成功的隔天，他才終於能夠跟別人談及這件事。

一直以來，我在遇到問題時，無論是面對政治或商業的議題，第一個念頭就是去找出解決之道，我總是想方設法，讓一切可以在掌握之中，為了不要讓事情超乎預期，我習慣去找出可行的每一個方法，只有找到解決方案，我心裡才有底，才能放心。

但是當我收到小愛天生重度聽損這個消息，當下卻是毫無頭緒，束手無策，也因此我根本無法安下心來，只覺得自己無能為力，莫可奈何。

小愛徹底改變了我

經過了小愛的事情，我覺得自己的內在有了很大的改變。

我開始意識到並承認自己也有無法解決的問題，在我歷經脆弱到必須仰天大哭才能釋放快要爆炸的情緒後，現在的我，再遇到事情時，雖然第一個反應還是會思考下一步該怎麼做、有哪些資源可以兜在一起、我要怎麼才能找出解決之道⋯⋯，但不同的是，我已經學會讓自己保持更大的彈性，更能坦然接受意料之外、超乎預期的事情，而這樣的能力不只是在面對那些負面的事件時發揮作用，有時候也包括在發生意料外的好事─無論好壞，我都盡量讓自己保持平靜，不要失去理性。

可以說，因為小愛的事情，我的人生從根本上，無論是看待世界的方式，或是對自我的理解和期待，都有了質與量的革命性改變。

以前的世界最重視自己

以前的我，是一個強勢的人，我什麼都要、什麼都不願意放、什麼事我都希望能夠控制得當，全世界我最在乎的人就是我自己，所有的決定我都以自己的需求為首要判斷標準，永遠把自己看得最重要，那時候我在意的，只有自己快不快樂。

當年的我，找女朋友總是找青春貌美、豔冠群芳的女生；熱愛出國旅行、遊歷世界的我，決定要行萬里路，看遍世上最美的風光，盡情暢快的享受人生。我自詡為一個受人尊重、年輕有為的國會議員，同時也是一個事業有成、交遊廣闊的成功企業家，除了出生在良好的家庭，有疼愛我的父母兄弟、不虞匱乏的物質環境、真心相愛的人生伴侶，在事業上也算是少年有成，我認為自己應該是很多人羨慕的人生勝利組。

但是成為父親，歷經小愛確診的那段黑暗年月後，過去那些我曾經非常重視和全心追求的榮華富貴、金錢名聲、生活享樂……以及曾經努力追逐的許多目標，居然絲毫無法引起我的興趣。

從人生勝利組變無欲中年大叔

小愛就像是一個天使來到我的生命中，徹底改變了我。我從一個強勢、凡事自我中心又很懂得審度時勢，總是能夠找到最省時省力的捷徑，永遠可以做出最「聰明」的選擇，因而年紀輕輕就取得一些成績的幸運兒，變成一個心軟、愛哭，很能同理他人，沒有什麼個人欲望的中年大叔。以前那個在立法院砲火四射，口才便給的謝國樑再也不復見，有時候我甚至覺得自己好像變成一個完全不一樣的人。

有了小愛之後，我每天的生活都圍著她打轉，有些朋友建議我們再生一個，但基本上我現在完全沒辦法去思考這件事，我無法想像小愛多一個弟弟妹妹的話，她會怎麼看待這件事情。我現在也沒有渴望什麼東西，即使再去做那些以前會覺得很開心、很有意思的事，現在我從中能得到的快樂已經大不如前。

（本文出自《為愛重生》，作者：謝國樑）