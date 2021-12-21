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孫大千批竹竹合併：蔡英文為了林智堅政治路因人設事

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千在臉書表示，大新竹市合併的戲碼根本就是為了新竹市長林智堅一個人的政治出路。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書表示，大新竹市合併的戲碼根本就是為了新竹市長林智堅一個人的政治出路。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，大新竹市合併的戲碼根本就是為了新竹市長林智堅一個人的政治出路，民進黨是把看戲的台灣人民都當成是傻子了嗎？蔡英文總統為了林智堅，竟然可以犧牲台灣的國土規劃，這會不會太扯了。

孫指出，蔡總統執政已經將近6年，早不推合併，晚不推合併，偏偏要等到林智堅兩屆任滿無法繼續參選的時候，才忽然想到大新竹市應該要合併，這根本就是赤裸裸的以權謀私，因人設事。

孫表示，新竹縣市沒有合併之前，竹科的成績早就已經揚名世界，傲視全球，為了要替林智堅護航，蘇貞昌居然還可以厚著臉皮拿竹科的半導體產業出來當擋箭牌，難道是因為公投驚險過關了，所以就可以毫無忌憚的把國家當成是自己家了嗎？在民進黨的政治舞台上，演戲的都是騙子，但是，台下看戲的未必都是傻子。

新竹 林智堅 民進黨

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