桃竹基公投開出「4好」 鄭文燦、林右昌、林智堅仕途恐內傷？

image source:FB/鄭文燦、林右昌、林智堅

文/朱涵瑜

四大公投案落幕，民進黨的四個不同意「完封」國民黨，選情冷，無法催出選票，最終回歸到藍綠基本盤對決，其中值得觀察的是民進黨執政的7個縣市之中，桃園市、基隆市、新竹市卻開出「四個同意」，對於政治仕途上有意繼續邁進的鄭文燦、林右昌、林智堅來說，是否是警訊？對民進黨而言，這三個縣市是真的藍大於綠？還是有另外解讀？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/20~2021/12/19）調查統計，在民進黨定調「四個不同意」，全黨開始進行全台宣講之後，針對在「公投議題」上的討論度，綠營執政七個縣市首長的網路聲量分別為：

第1名 黃偉哲6萬2498筆

第2名 陳其邁4萬8202筆

第3名 鄭文燦4萬2341筆

第4名 林智堅1萬3389筆

第5名 潘孟安7494筆

第6名 林右昌6136筆

第7名 翁章梁5832筆

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

台南市不同意得票率達6成全國之冠！黃偉哲臉書發文報功

努力在公投議題上發聲、拚曝光的黃偉哲，不只網路聲量第1名，台南市的「不同意得票率」高達6成以上，同樣是全台之首，讓黃偉哲在開票當晚立即臉書貼文向蔡英文、賴清德、蘇貞昌報功。

拚公投宣講聲量第2名！陳其邁嗆「若缺電，南電不北送」引發熱議

網路聲量第2名的陳其邁，也在公投議題上奮戰，在市議會備詢時更嗆聲「若缺電，南電不北送」，要北部人自己想辦法，讓他獲得不少討論度。不過，值得關注的是，陳其邁有部分聲量，並非自己主動出擊，而是「今昔」說法有出入被網友拿出來酸，像是陳其邁曾說過「全世界幾乎都公投綁大選」，但現在又喊出公投、大選要脫勾，因此挨批態度前後不一。

鄭文燦vs.賴清德互較勁？ 公投宣講打成「2024總統初選開戰」

公投之前，鄭文燦南北奔波賣力宣講，不僅被外界拿來和賴清德做比較，甚至還被形容是「2024初選開戰」，雖然宣講期間桃園發聲超商店員遭刺身亡案件、防疫旅館染疫，臉書被灌爆，但鄭文燦處理公務之餘，依舊把握時間再拚宣講，針對「公投議題」網路討論度，擠進前三名。鄭文燦聲量數據表現得還算不錯，不過，林智堅、潘孟安、林右昌、翁章梁在公投議題的網路討論度就明顯落後前三名一大截。

新竹市公投開出「4好」 對林智堅大新竹合併升格加分？扣分？

面對綠營院黨高層拍板定案大新竹合併升格事宜，外傳林智堅很可能是大新竹市市長人選，在黨內政治行情看好，然而面對自己執政的新竹市「四個不同意」無一過關，民進黨力推新竹縣市合併升格，對林智堅來說，恐怕也不全然是加分題。

基隆公投「4好」透露接班警訊？ 林右昌：中間選民沒出來

即將卸任的基隆市長林右昌，近期同樣也努力拚公投四個不同意，但針對公投的網路聲量熱度，顯然沒有發揮出來，而在公投結果出爐之後，基隆市四個同意獲勝，對此，林右昌表示，公投的過程，有很多複雜內外因素影響，超出了單純公投議題的討論，同時也認為沒有催出中間選民出來投票。而且也有網友觀察到，公投結束後，林右昌的臉書沒再發表公投話題，對於基隆的開票結果也不再多談，對於綠營來說，基隆公投是否也能看出未來的選情端倪？





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月20日至2021年12月19日。



