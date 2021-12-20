尼加拉瓜與我斷交前 外交部次長曾召見尼國駐台大使

尼加拉瓜與我10日斷交，外交部今晚表示，在尼加拉瓜政府宣布與我國終止外交關係前，即已掌握相關資訊，外交部次長俞大㵢於12月3日曾召見尼國駐台大使李蜜娜（Mirna Rivera）表達我國對情勢發展的嚴正關切；外交部之後曾再兩度約晤李蜜娜，但是均遭到托辭婉拒。

外交部指出，基於維護國家主權及尊嚴，自12月10日起終止與尼加拉瓜的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員，並依對等原則，已通知尼國駐台使館人員於12月23日前離境。

外交部長吳釗燮14日出席活動時談及尼台斷交表示，中國大陸挑在美國舉行民主峰會時「對我們邦交國下手」，譴責北京不顧台灣人民感受；吳釗燮並稱，民主與威權陣營激烈角力，外交部同仁已盡力。

2018年，布吉納法索、薩爾瓦多接連與我斷交，外交部新聞稿皆提及召見該國駐台大使表達嚴正抗議；一般而言，友邦終止與我外交關係，外交部都會召見該國駐台大使抗議。