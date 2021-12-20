蘇貞昌出席青諮會鼓勵青年發揮能力 爭取參與政策形成

行政院長蘇貞昌今出席「行政院青年諮詢委員會」時表示，在各項政府公共政策形成過程中，青年的意見皆獲得高度重視，並爭取到擴大參與政策形成的機會，希望青年持續發揮能力及創意，讓台灣一代比一代更好。

蘇貞昌表示，這段期間受疫情影響，青諮會集會次數雖減少，卻不減各位青年諮詢委員的熱情，紛紛提出各種意見，並由相關部會進行整理，讓政府在決策過程中，獲得重要的參考。

蘇貞昌表示，我國甫完成全國性公民投票，過去幾十年來，大家皆十分熟悉以選人為主的選舉制度，而公投是就事論事，此次執政黨在憲法修正案中，也與其他政黨形成共識，擬將投票年齡下修至18歲，以符合時代潮流，顯見國家愈來愈重視青年。

他說，也因為青年族群在各方面的傑出表現，讓全體國人更加信任，因此在各項政府公共政策形成過程中，青年的意見皆獲得高度重視，並爭取到擴大參與政策形成的機會，讓青年族群願意更積極參與政策並承擔責任。

蘇貞昌指出，蔡英文總統特別重視青年族群的公共參與，並要求政府須大力投入各種資源，從各方面協助青年朋友解決問題，同時政府也致力落實嬰幼兒照顧與改善校園環境等政策，包括明年2月的「班班有冷氣」、9月的「班班有網路、生生有平板」等政策都將陸續實現，同時也完善校園午餐，希望讓孩童在成長過程中，能夠擁有一個安全、舒適的學習環境。

蘇貞昌表示，為讓青年朋友能夠上山下海，更靠近大自然，此次會議討論議案中不僅有防疫回國的陪伴計畫，也有向海致敬的各種活動參與，海洋委員會主委李仲威也出席聆聽大家的意見，顯見政府對各位的重視。

蘇揆也提到，我國在半導體及晶片領域領先全球，全球市占率非常高，國外對我國產業有高度的依賴與需求。面對當今各國的太空計畫，台灣應該勇敢迎向前去，尤其發射低軌道衛星需要投入非常龐大的資源，台灣在這方面也積極爭取製造火箭、發射衛星的機會，期能占有一席之地。希望青年朋友能看到政府在這方面的積極作為，也鼓勵青年努力發揮能力，讓台灣一代比一代更好。

此次會議共有4項討論案，包括：旅外國人返台前的陪伴計畫、研擬各級學校積極設置再生能源與減碳辦法、開放山林政策實施後原住民傳統領域及其他現況解決，以及港口轉型，提高大眾親臨海洋的公共參與和對話。