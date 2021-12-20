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南韓臨時取消唐鳳線上演講邀請 稱「考量兩岸關係」

聯合報 / 記者張加／即時報導
行政院政務委員唐鳳。本報資料照片
行政院政務委員唐鳳。本報資料照片

南韓政府16日臨時取消我行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，外交部發言人歐江安今晚表示，對方聲稱原因為「考量兩岸關係各層面」。

外交部今發布新聞稿指出，南韓政府「第四次工業革命委員會」16日清晨臨時取消唐鳳原訂於當天在「2021第4次工業革命全球政策會議」線上演講邀請；對於韓方的失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓國代表處唐殿文也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。

歐江安稍後補充說明表示，第四次工業革命委員會於會議當天（16日）台北時間上午7時50分以電郵通知唐鳳辦公室臨時取消邀請，稱原因為「考量兩岸關係各層面」（Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration）， 但是我國駐韓國代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明原因。

歐江安指出，我方召見的代理代表洪淳昌表示，他對全案還沒有很完整的瞭解，但會向韓國外交部如實轉達我方立場；另根據洪淳昌的初步瞭解，第四次工業革命委員會是基於「綜合性考量」取消邀請，台韓關係及雙方實質合作將穩定不變等。

外交部 唐鳳

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