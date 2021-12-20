台日執政黨「2＋2」會談24日再舉行 將談台灣加入CPTPP

民進黨與日本自民黨24日將再次舉行「2+2」會談，民進黨立委羅致政表示，將聚焦經貿，議題包括台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、提升台日經貿等。

駐日代表謝長廷近日返台述職，外界預期他應會就開放日本福島食品向政府提出相關報告。外交部今指出，謝長廷此次是依規定請假返國並依法完成檢疫隔離，返台公務行程包括請見政府高層、會晤相關部會首長、安排日本政要訪台及促進台日地方交流等，相關細節不便對外公開。

日本自民黨外交部會會長佐藤正久昨推文寫道，反美豬公投案未成立，台灣開放市場、強化對美關係往前邁進，對於解禁日本福島等農產品進口，也可望有正面影響；他並預告，將於24日召開的日台執政黨「2+2」會議，也將就這個議題進行討論。

羅致政今受訪表示，佐藤正久會不會提到日本福島食品進口，他不知道；但雙方議程是廣泛談安全議題、經貿合作議題，設定談台灣加入CPTPP、如何提升雙邊經貿、高科技供應鏈合作等。

今年8月首次舉行自民黨、民進黨外交防衛政策溝通交流會，外界將其稱為「台日2+2對話」，當時由日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久，以及自民黨國防部會會長、眾議員大塚拓，與台灣的民進黨立委羅致政、蔡適應，線上討論外交、國防安全等議題。

第二次「台日2+2對話」將於24日線上舉行，日方與會人士包括佐藤正久與自民黨經濟產業部會會長、眾議員石川昭政，民進黨則是立委羅致政、立院經濟委員會召委邱志偉。

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文受訪表示，「台日2+2對話」將來很有可能持續或常態化，每次議題有所不同。