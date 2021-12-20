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中二補選監察員額遭批有貓膩？ 資深選務：無理取鬧！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中央選委會規定，中二補選每個投開票所只能有2名監察員，每名候選人平均可推104人。圖／聯合報系照片
中央選委會規定，中二補選每個投開票所只能有2名監察員，每名候選人平均可推104人。圖／聯合報系照片

台中市立委第二選區下月9日投票，選區內共258個投開票所，中央選委會決議每名候選人平均可推薦104人監票，民進黨議員指其他154個投開票所無法監票，質疑不公平。台中市選委會表示，依中選會10月28日決議，每個投開票所候選人推薦的監察員只有2名。

中市選委會指出，中二補選，政黨及候選人推薦監察員作業依「監察員推薦及服務規則」由候選人平均推薦，258個投開票所共需516名監察員，5名候選人平均可推薦104人，其中有2位候選人未推薦人員。

民進黨議員則質疑會有154個投開票所沒有自己的監察員，有資深選務人員指出，「這是無理取鬧」。一則每人平均104人，有何不公？還沒投票就質疑選務人員不公，這才是對公務人員不公。每個投票所配置主任管理員及主任監察員各1人、管理員7人(含防疫人員2人)、警衛人員1人及監察員2人，在同個投開票空間，難道每處人員都是共犯結構？中央選委會的規定，綠營為何不去向中央抗議？

另有政壇人士指出，以前選舉監察員也有名額限制，中央選委會出多少錢，就找多少員額的規定如此，每名候選人誰也沒占便宜。以前，曾有候選人向沒推薦監察員的候選人「借名額」。

中市選委會指出，國民黨推薦104人，民進黨推薦104，台灣股票黨推薦95人，推薦名額重疊，造成超額的有9處投開票所，12月3日下午由各政黨代表抽韱，未抽中者改派其他投開票所；另不足額213名監察員，中市選委會已請各區公所選務作業中心自行遴派，名册送台中市選委會備查。

資深選務人員另指出，有政黨號召支持者到投開票所監督，依規定，號召人員必須離投開票所30公尺，以免觸法遭重罰。依法不得在投票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，若遇到爭議個案，可向台中選委會檢舉告發。

選委會 投票 民進黨

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