快訊

陳松勇離世後爆秘密生子 好友楊烈證實「是真的」

網球／驚！「西班牙蠻牛」納達爾染新冠肺炎 澳網添變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓臨時取消唐鳳線上演講 外交部召見韓駐台代表表達不滿

聯合報 / 記者張加／即時報導
行政院政務委員唐鳳。報系資料照片／記者林伯東攝
行政院政務委員唐鳳。報系資料照片／記者林伯東攝

外交部指出，南韓政府16日臨時取消行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，我方「對韓方的失禮行為」表達強烈不滿，嚴正抗議。

外交部今發布新聞稿指出，南韓政府「第四次工業革命委員會」16日清晨臨時取消唐鳳原訂於當天在「2021第4次工業革命全球政策會議」線上演講邀請；對於韓方的失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓國代表處唐殿文也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。

外交部表示，感謝唐鳳協助拓展國際交流的不懈努力，並在此重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來；我國政府將堅持維護國家主權與尊嚴，並繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值，繼續扮演世界良善力量的積極角色。

外交部新聞稿寫道，「第四次工業革命委員會」為南韓文在寅大統領於2017年頒布命令成立，設有2名委員長，其中1名為國務總理，12名委員由部會首長擔任；主要職責為研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，以國家層級發展第4次工業革命相關產業。

外交部指出，該委員會今年9月邀得唐鳳同意，在舉辦「2021第4次工業革命全球政策會議」的「社會創新」場次發表演講，並在議程中以「台灣數位部長（Digital Minister, Taiwan）」稱呼唐鳳。

外交部 唐鳳 南韓

延伸閱讀

民主峰會地圖被切掉 唐鳳：事後已完整呈現

民主峰會畫面被卡 唐鳳：發現狀況後立即處理

談林秉樞 柯文哲嘆：劈腿好幾個...可憐高嘉瑜一世英名

【即時短評】唐鳳「被消失」 技術問題怎這麼巧？

相關新聞

台日執政黨「2＋2」會談24日再舉行 將談台灣加入CPTPP

民進黨與日本自民黨24日將再次舉行「2+2」會談，民進黨立委羅致政表示，將聚焦經貿，議題包括台灣加入「跨太平洋夥伴全面進...

南韓臨時取消唐鳳線上演講邀請 我外交部表達強烈不滿

外交部指出，南韓政府16日臨時取消行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，我方「對韓方的失禮行為」表達強烈不滿，嚴正抗議。

中二補選監察員額遭批有貓膩？ 資深選務：無理取鬧！

台中市立委第二選區下月9日投票，選區內共258個投開票所，中央選委會決議每名候選人平均可推薦104人監票，民進黨議員指其...

戰鬥到底 江啟臣：將提具體計畫強化監督制衡力量

四大公投案皆遭否決，國民黨立委江啟臣今天表示，這次公投的結果有兩個重要意義，包括2020大選曾支持民進黨的中間年輕選民，...

台鐵新車成助選列車？劉櫂豪兩度招待台東鄉親搭車台鐵埋單惹議

台鐵新購的EMU3000型新型列車將於本月26日舉辦首航典禮，不過引發爭議處，是台鐵選在民進黨英系立委劉櫂豪所在的台東車站舉辦典禮，劉櫂豪更在臉書高調宣傳免費招待52名台東鄉親搭乘至台北，4萬元的費用也全由台鐵埋單，遭外界質疑是為了幫劉櫂豪明年台東縣長選舉造勢。劉櫂豪則強調，台鐵邀請花東沿線立委及鄉親，並非只針對他，台鐵也回應希望透過首航鼓勵民眾體驗，並非為了特定立委，但此舉已引發議論。 ...

美國聯邦參議員艾薩克森逝世 國民黨表達哀悼之意

美國聯邦參議員艾薩克森（John Hardy "Johnny" Isakson）因病過世，中國國民黨表示深切哀慟，也盼其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。