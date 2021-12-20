南韓臨時取消唐鳳線上演講 外交部召見韓駐台代表表達不滿

外交部指出，南韓政府16日臨時取消行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，我方「對韓方的失禮行為」表達強烈不滿，嚴正抗議。

外交部今發布新聞稿指出，南韓政府「第四次工業革命委員會」16日清晨臨時取消唐鳳原訂於當天在「2021第4次工業革命全球政策會議」線上演講邀請；對於韓方的失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓國代表處唐殿文也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。

外交部表示，感謝唐鳳協助拓展國際交流的不懈努力，並在此重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來；我國政府將堅持維護國家主權與尊嚴，並繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值，繼續扮演世界良善力量的積極角色。

外交部新聞稿寫道，「第四次工業革命委員會」為南韓文在寅大統領於2017年頒布命令成立，設有2名委員長，其中1名為國務總理，12名委員由部會首長擔任；主要職責為研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，以國家層級發展第4次工業革命相關產業。

外交部指出，該委員會今年9月邀得唐鳳同意，在舉辦「2021第4次工業革命全球政策會議」的「社會創新」場次發表演講，並在議程中以「台灣數位部長（Digital Minister, Taiwan）」稱呼唐鳳。